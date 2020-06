China neemt omstreden veiligheidswet voor Hongkong aan

Beeld AFP

Het parlement in Beijing keurde unaniem de tekst goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post dinsdagochtend. De wet heeft tot doel om ‘separatisme, terrorisme, ondermijning en samenwerking met externe en buitenlandse krachten’ aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.

Feitelijk betekent de nieuwe wet het einde voor de onafhankelijke rechtsspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar had tot nog toe wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.

China bevestigde eerder al dat de nieuwe wet boven het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong gaat. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.

De Verenigde Staten lieten eerder op de dag al weten de export van Amerikaanse militaire apparatuur naar Hongkong stop te zullen zetten. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekend. ‘De Verenigde Staten zijn genoodzaakt om deze stap te nemen om de nationale veiligheid van Amerika te beschermen’, aldus Pompeo. ‘We kunnen niet langer een onderscheid maken tussen de uitvoer van dit materiaal naar Hongkong of China.’

De VS zullen volgens Pompeo ‘stappen nemen om dezelfde restricties rond defensie en technologie op te leggen aan Hongkong als die voor China’. Veel technologiebedrijven zullen daar de dupe van worden.

‘Spijtig’

Een woordvoerder van de Japanse regering noemde het dinsdag ‘spijtig’ als deze wet inderdaad is aangenomen door China. Volgens de woordvoerder ondermijnt de wet de geloofwaardigheid van het ‘één land, twee systemen’-principe.

De Taiwanese overheid waarschuwde de Taiwanezen kort na het nieuws van de aangenomen wet over de risico’s van het bezoeken van Hongkong. In een statement liet het kabinet van het democratische Taiwan weten dat de wet een ‘vergaande impact’ zou hebben op de vrijheid, democratie en mensenrechten in Hongkong. Taiwan zei ook toe dat het bewoners van Hongkong hulp zou blijven aanbieden.

In reactie op het nieuws van de wet kondigde de leider van een activistengroep voor democratie, Demosisto, aan dat hij zijn functie neerlegt. Activist Joshua Wong zei dat hij een ‘belangrijk doelwit’ zou zijn van de wet.