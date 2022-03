China meldt eerste coronadoden sinds ruim een jaar, ingrijpende zero-covid-aanpak wordt voortgezet

In Changchung in de Chinese provincie Jilin gaan vrijwilligers op pad om de straat te desinfecteren. Beeld AP

China kampt met de ernstigste corona-uitbraak in twee jaar vanwege de besmettelijke omikronvariant. Sinds begin maart zijn al meer dan 29 duizend bevestigde besmettingen geteld, voor China ongekende aantallen.

De twee overleden patiënten waren volgens de Chinese autoriteiten 87 en 65 jaar oud. Een van de twee was niet gevaccineerd. Beiden hadden milde symptomen en overleden als gevolg van onderliggende aandoeningen, aldus een woordvoerder van de nationale gezondheidscommissie op een persconferentie in Beijing.

Jilin, bij de grens met Noord-Korea en Rusland, telt meer dan driekwart van de besmettingen tijdens deze laatste omikrongolf. Veel gevallen zijn er ook in de zuidoostelijke provincie Fujian en het zuidelijke Guangdong.

Over heel 2021 rapporteerde China maar twee coronadoden, voor het laatst op 25 januari vorig jaar. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen bedroeg vrijdag 2.228 (plus 1823 asymptomatische gevallen). Het totaal aantal bevestigde gevallen in China sinds 2019 is nu 128.462, het aantal coronadoden 4.638.

Zero-covid

De relatief lage besmettings- en sterftecijfers worden doorgaans toegeschreven aan het daadkrachtige zero-covid-beleid dat China al sinds 2020 voert, en dat erop gericht is elke uitbraak van het virus zo snel mogelijk te smoren via korte, gerichte harde lockdowns, strenge reisverboden en massale testprogramma’s.

Het succes van die ingrijpende en dure aanpak, die lang brede steun bij de bevolking leek te genieten, staat inmiddels onder druk. Mogelijk als gevolg van het Chinese beleid om uitsluitend gebruik te maken van de eigen vaccins (die veel minder effectief zijn dan westerse mRNA-vaccins als die van Pfizer en Moderna), de geringe aandacht voor het vaccineren van ouderen en de extreme besmettelijkheid van de omikronvariant.

De autoriteiten zeggen dat ze de zero-covid-aanpak met kracht zullen voortzetten, maar president Xi Jinping zei donderdag voor het eerst dat China nu gaat koersen op een ‘maximaal effect’ tegen ‘minimale kosten’.

Hongkong, dat bestuurlijk gescheiden is van het Chinese vasteland, kampt intussen met een nog veel ernstiger omikron-uitbraak. Zaterdag werden 16.583 nieuwe besmettingen gemeld, wat het totaal aantal infecties in de voormalige Britse kroonkolonie boven de 1 miljoen brengt. Het aantal coronadoden in Hongkong is al hoger dan in de rest van China bij elkaar.