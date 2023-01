China meldt 60.000 coronadoden in een maand tijd, WHO wil meer informatie

Een arts bezoekt een patiënt in de provincie Hebei. Beeld ANP / EPA

De WHO heeft er bij de nationale gezondheidscommissie van China op aangedrongen meer details te delen over de huidige coronasituatie in het land. Directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus deed dat zaterdag tijdens een gesprek met het hoofd van de commissie, Ma Xiaowei. De WHO beschuldigde China er eerder deze week van expres met veel te lage cijfers naar buiten te komen. China wordt al sinds het begin van de pandemie internationaal bekritiseerd, omdat het systematisch minder coronadoden meldt dan er daadwerkelijk zijn.

De VN-organisatie gaf aan dat China goede eerste stappen had gezet met de cijfers die het land zaterdag bekendmaakte. Beijing meldde dat tussen 8 december 2022 en 12 januari 2023 bijna 60.000 mensen in ziekenhuizen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat cijfer ligt een stuk hoger dan de getallen die China eerder communiceerde. Naar verwachting is het werkelijke aantal nog hoger.

Ook ontving de WHO gedetailleerde cijfers over onder meer ziekenhuisopnames in China, de vereiste behandeling van de patiënten en kortdurende zorg. De organisatie maakt daaruit op dat de recente coronagolf in China hetzelfde patroon volgt als oplevingen van het virus in andere landen. Ook zegt de WHO dat de nieuwe Chinese cijfers erop wijzen dat het aantal coronagevallen, de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten dat op de intensive care behandeld moet worden afnemen.