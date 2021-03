China legt democratie Hongkong verder aan banden en stemt in met ingrijpende hervorming kiesstelsel

Overheidsfunctionarissen hijsen de vlag van China en Hongkong. Beeld REUTERS

De wijzigingen werden goedgekeurd door het Permanente Comité van het Chinese Parlement. Het is de meest ingrijpende wijziging in het kiessysteem sinds 1997, toen het Verenigd Koninkrijk Hongkong overdroeg aan China. Destijds beloofde China dat de metropool tenminste vijftig jaar een autonome status zou behouden, maar vooral sinds de massale protesten van de oppositie in 2019 heeft China de democratie in Hongkong steeds verder ingeperkt.

In 2019 boekte de oppositie een grote overwinning bij lokale verkiezingen in Hongkong. Zij verwachtte ook winst te boeken bij de parlementsverkiezingen die voor september 2020 gepland waren. China schoof die verkiezingen echter op de lange termijn, zich beroepend op de coronapandemie. Carrie Lam, de Chinagezinde leider van Hongkong, zei dinsdag dat de verkiezingen nu in december gehouden kunnen worden.

Beijing heeft echter zijn greep op de politiek in Hongkong verstevigd door de hervorming van het kiessysteem. Van de 90 leden van het parlement in Hongkong zullen er straks 30 afkomstig zijn uit verschillende professies en worden er 40 aangewezen door een Kiescollege dat onder invloed van Beijing staat.

Tam Yiu-chung, de vertegenwoordiger van Hongkong in het Permanente Comité van het Chinees Parlement, verdedigde de maatregelen. ‘Ze zullen verhinderen dat er mensen worden gekozen die Hongkong willen verstoren. De nieuwe regels garanderen dat we mensen kiezen die in staat zijn de belangen van de burgers van Hongkong te dienen en geen mensen die moeilijkheden veroorzaken’, aldus Tam Yiu-chung.

Dissidenten

De burgers van Hongkong mogen straks nog maar 20 van de 90 parlementariërs zelf kiezen. De kandidaten voor deze zetels moeten echter wel worden goedgekeurd door China. Hongkongs leider Carrie Lam, hield vol dat dissidenten nog altijd gekozen kunnen worden, mits zij maar ‘patriotten’ zijn. Omdat China beslist welke kandidaat een ‘patriot’ is, kunnen politici van de oppositie gemakkelijk worden geweerd. Een beroep tegen afwijzing is niet mogelijk. De krant South China Morning Post sprak van een ‘draconische’ verandering van de kieswet.