China laat weduwe dissident Liu Xiaobo na ruim 7 jaar huisarrest naar Berlijn vertrekken

De vrouw van de Chinese dissident Liu Xiaobo, Liu Xia, is na zeven jaar huisarrest vrijgelaten. Ze is onderweg naar Berlijn, waar ze waarschijnlijk zal gaan wonen. Maar helemaal vrij zal ze ook daar niet zijn.

Na ruim zeven jaar onder huisarrest is de Chinese dichteres Liu Xia (57) eindelijk vrijgelaten – ze zit nu in het vliegtuig naar Berlijn. Liu Xia is de weduwe van de dissidente intellectueel Liu Xiaobo, die vorig jaar rond deze tijd overleed. In gevangenschap, want Liu was veroordeeld tot elf jaar voor zijn kritiek op de Chinese eenpartijstaat. Toen hij in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, mocht hij de cel niet uit. Zelfs aan zijn sterfbed stond de staatsveiligheidsdienst naast zijn vrouw.

De Chinese autoriteiten bezworen keer op keer dat Liu Xia net als iedere Chinese staatsburger ‘vrij’ was, maar sinds het overlijden van haar man was ze alleen te zien op zorgvuldig geregisseerde foto’s en video-opnames rond zijn crematie en het uitstrooien van zijn as. Ze werd onder huisarrest gehouden in haar Beijingse woning of meegenomen ‘op vakantie’ onder toezicht van de staatsveiligheidsdienst. Vrienden en familie konden mondjesmaat contact met haar onderhouden.

Depressies en hartproblemen

De dichteres leed aan ernstige depressies en had hartproblemen. De laatste maanden leek ze de moed te hebben opgegeven. Ze schreef gedichten waarin ze zichzelf met een plantje en een lijk vergeleek en zei geen andere uitweg dan de dood te zien.

Schrijfster Tienchi Martin-Liao (1947) was vanaf 2002 jarenlang namens de onafhankelijke Chinese afdeling van de schrijversclub PEN contactpersoon voor het echtpaar. ‘Eerst vooral met Liu Xiaobo, na zijn veroordeling met Liu Xia. Zeker het jaar na Liu Xiaobo’s dood heb ik me verschrikkelijk veel zorgen om haar gemaakt.’

Familie staat bij het lichaam van Liu Xiaobo, die in juli 2017 in gevangenschap overleed. Foto AP

Ze is in aan de telefoon vanuit Duitsland in dubio: doet ze dit interview, of gaat ze naar het vliegveld om haar vriendin Liu Xia te zien? ‘Ik wil haar zo graag omhelzen. Drie dagen geleden had ik haar voor het laatst aan de telefoon, ze babbelde over dagelijkse dingetjes. Ze zei niets over een mogelijk vertrek, want de telefoon is niet veilig. Ik had dus geen idee, maar ik ben intens blij dat ze eindelijk China verlaat.’

Doorbraak

Westerse regeringen, met de Europese Unie en Duitsland voorop, pleitten keer op keer bij de Chinese overheid om Liu Xia naar het buitenland te laten vertrekken. In april leek er een doorbraak te zijn – Liu Xia had haar koffer al gepakt – maar het vertrek ging op het laatste moment om onbekende redenen niet door.

Officieel is Liu Xia vandaag ‘volgens haar eigen wens voor een medische behandeling’ vrijgelaten , aldus Hua Chunying, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Tienchi Martin-Liao is Beijing gemotiveerd door meedogenloos geopolitiek eigenbelang. ‘Vreemd genoeg hebben we het aan die vreselijke Amerikaanse president Donald Trump te danken: vorige week vrijdag ging de handelsoorlog tussen Beijing en Washington van start. China zoekt nu nieuwe internationale bondgenoten en dan komt Europa in beeld. Europa is al net zo geïrriteerd over Trump dus dat maakt de weg vrij voor een nieuw soort verhouding.’

Liu Xia met een foto van haar overleden man Liu Xiaobo. Foto AFP

De Chinese premier Li Keqiang is op dit moment bij zijn Duitse collega Angela Merkel te gast. ‘Liu Xia is voor de Chinese staat een handig cadeautje. De staat behandelt haar niet als mens maar als schaakstuk in een geopolitiek spel.’

Psychologische hulp

Waarschijnlijk gaat Liu Xia in Berlijn wonen, waar een grote Chinese gemeenschap is en waar haar geestverwanten wonen. ‘Ze moet eerst goed beschermd worden en psychologische hulp krijgen, maar ik heb begrepen dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken daar alle maatregelen voor heeft genomen’, aldus Martin-Liao.

Ze hoopt dat Liu Xia aanstaande vrijdag een grote herdenking voor Liu Xiaobo mag bijwonen: dat zal de eerste keer in negen jaar zijn dat ze vrijuit in het openbaar kan spreken over haar overleden man. Maar zelfs in Duitsland zal de dichteres niet echt vrij zijn, waarschuwt Tienchi Martin-Liao. Haar jongere broer Liu Hui is immers nog steeds in de Volksrepubliek. ‘Die houden ze achter de hand als een soort gijzelaar en daar zal Liu Xia zich heel goed van bewust zijn.’