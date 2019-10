China laat spierballen zien met grootste militaire parade uit zijn geschiedenis

De militaire parade moet China van zijn machtigste kant laten zien. Beeld Hollandse Hoogte / Action Press gmbh & co. kg

Goedemorgen Leen. Zit de parade er al op?

‘Zeker. Ik moest me om 04.30 uur al melden bij het Chinese mediacentrum, dat zich helemaal aan de andere kant van Beijing bevindt, een heel eind van het centrum vandaan. Daar was een veiligheidscontrole voor alle journalisten die vandaag bij de parade aanwezig waren. Vervolgens zijn we per bus naar het Tiananmenplein gebracht.

‘China is een controlestaat, dus alles is uitermate zorgvuldig voorbereid. Het publiek was van tevoren al geselecteerd. De vlaggetjes lagen klaar op de tribune. Net zoals de schmink trouwens, voor de mensen die hun gezichten wilden decoreren met Chinese kleuren.’

Waarom is deze parade zo belangrijk voor China?

‘China wil zich met zijn zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek van zijn beste kant laten zien. Maar zeker ook van zijn machtigste kant. Daar dient de militaire parade ook toe. Dat is de grootste parade ter ere van een Chinees jubileum. Er zijn meer dan honderdduizend Chinezen op de been. Onder wie zo'n vijftienduizend militairen, maar bijvoorbeeld ook wel burgers met praalwagens en dergelijke.’

Zegt de parade nog iets nieuws over de militaire slagkracht van het leger?

‘Het Volksbevrijdingsleger van China is nu het grootste leger ter wereld. Het heeft een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van wapenmateriaal en luchtvaart. Daarom werd door internationale militaire experts ook zo naar deze dag uitgekeken, om te kijken wat er nieuw is.

‘Een belangrijk nieuw wapen was bijvoorbeeld een nieuwe ballistische nucleaire raket, de DF-17. Die kan de VS in een half uur bereiken. Daarmee geeft China toch een boodschap af van: wij zijn in principe een vreedzaam land, maar als het nodig is, kunnen we hard terugslaan.’

Zijn er nog veel maatregelen genomen tegen eventuele demonstraties?

‘Het is moeilijk om iets te zeggen over het risico op demonstraties in China. De beveiliging hier is zo streng dat je als demonstrant wel heel goed je best moet doen om een doorgang te vinden. Er worden altijd draconische maatregelen genomen om alles in het gareel te houden. Men neemt het zekere voor het onzekere.’

Maar ondertussen wordt vandaag in Hongkong wel flink gedemonstreerd?

Ja. 2.000 kilometer ten zuiden van hier zijn er in Hong Kong weer protesten. Dat roept de vraag op wat de internationale media zal domineren: deze parade in China, of de onvrede in Hongkong. Buitenlandse analisten stellen dat China misschien daarom ook wel voor zo’n grote opzet van deze parade heeft gekozen. Om te laten zien: wij kunnen het Hongkongse gebrek aan eenheid overstijgen.’