China laat Britse handelsattaché Simon Cheng na twee weken vrij

Activisten verzamelden zich afgelopen week voor het Britse consulaat in Hongkong om te protesteren tegen de aanhouding van Simon Cheng. Beeld AFP

Cheng bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de naastgelegen Chinese miljoenenstad Shenzhen en kwam een dag later niet opdagen op zijn werk in Hongkong. De Britten hadden opheldering gevraagd aan de lokale autoriteiten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde deze week dat Cheng in China is aangehouden. Het is niet bekend wat hij precies heeft misdaan.

De kwestie speelt op een moment dat sprake is van gespannen verhoudingen tussen de Britse en Chinese regeringen door de onrust in Hongkong, een voormalige Britse kolonie.