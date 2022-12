China komt met versoepeling van covidmaatregelen én vaccinatiedwang om protesten tegen te gaan

De Chinese vlag hangt halfstok op het Tiananmenplein in Beijing ter ere van de overleden oud-partijleider Jiang Zemin. Beeld Noel Celis / AFP

De opmerkelijkste versoepelingen kwamen in de miljoenenstad Guangzhou, waar het dinsdagavond tot een gewelddadige botsing kwam tussen politie en betogers. Hoewel Guangzhou donderdag bijna achtduizend gevallen meldde, werden de lockdowns in zeven van de elf stadsdistricten opgeheven. In één district werden scholen, horeca en winkels heropend. Contacten van besmette personen mogen hun quarantaine voortaan thuis uitzitten, in plaats van in een centraal opvangcentrum.

In Beijing besloot het stadsdistrict met de meeste inwoners (3 miljoen) te midden van een grote uitbraak dat sommige inwoners zich niet langer elke dag hoeven te laten testen. Bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen, mogen na een positieve test thuis in quarantaine blijven. Dat staat in scherp contrast met het beleid tot nog toe, waarbij besmette personen verplicht naar het ziekenhuis moeten, en hun contactpersonen en buren naar een quarantainecentrum.

Beijing: omikron toch niet zo gevaarlijk

Officieel blijft Beijing vasthouden aan het zerocovidbeleid en zijn de versoepelingen slechts ‘optimalisaties’. Maar opvallend was dat vicepremier Sun Chunlan, verantwoordelijk voor het beleid, voor het eerst in de staatsmedia het gevaar van de omikronvariant relativeerde en van ‘een nieuwe situatie in de epidemiebestrijding’ sprak. Staatsmedia plaatsten ook interviews met genezen covidpatiënten, om vooral bij oudere Chinezen de angst voor covid te verminderen.

Beijing heeft daarnaast lokale overheden bevolen hun oudere bevolking versneld te vaccineren, zo meldde zakenblad Caixin donderdag: over twee maanden moet 90 procent van alle 80-plussers zijn gevaccineerd en geboosterd, en 95 procent van alle 60-plussers. Nu is dat respectievelijk 40 en 68 procent. Alles bij elkaar zijn dit sterke signalen dat de Chinese overheid zich voorbereidt om het zerocovidbeleid langzaam los te laten en het virus geleidelijk te laten rondgaan.

Slingerbewegingen

Analisten waarschuwen dat dat loslaten niet zonder horten en stoten zal gaan, en dat het beleid de komende tijd nog hevige slingerbewegingen kan laten zien. In sommige steden, zoals Jinan en Hangzhou, werden de maatregelen donderdag juist aangescherpt, en op andere plaatsen worden nog volop quarantainecentra bijgebouwd. Vorige maand werden versoepelingen teruggedraaid toen het aantal besmettingen te snel steeg. Het is niet uitgesloten dat dat opnieuw zal gebeuren.

De Chinese overheid lijkt met de versoepelingen de onvrede onder de bevolking te willen wegnemen over de eindeloze lockdowns, na de golf van protesten in het voorbije weekeinde. Het ging om het grootste vertoon van burgerlijk verzet in het tienjarig bewind van Xi Jinping. Tegelijk wordt er naar repressie gegrepen om demonstraties te voorkomen, met grote politieaanwezigheid op straat en intimidatie achter de schermen. Donderdag waren er nog steeds kleinschalige protesten tegen lokale lockdowns.

De druk op Xi Jinping is nog groter geworden na het overlijden woensdag van de voormalige partijleider Jiang Zemin. In de geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek is het verscheiden van een hoge politicus vaker aanleiding geweest voor volksopstanden. In 1976 brak na de dood van premier Zhou Enlai een massaprotest uit op het Tiananmenplein, en in 1989 leidde de dood van voormalig partijvoorzitter Hu Yaobang tot de maandenlange Tiananmenprotesten, die uiteindelijk werden neergeslagen.

Burgers betuigen eer aan oud-partijleider Jiang Zemin bij een Chinees overheidsgebouw in Hongkong. Jiang Zemin, die van 1993 tot 2003 staatshoofd was, overleed woensdag op 96-jarige leeftijd. Beeld Jerome Favre / ANP / EPA

Op Chinese sociale media werd Jiangs nagedachtenis donderdag aangegrepen om verhuld kritiek op Xi te uiten. Zo deelden internetters foto’s van een krantenvoorpagina waarop Jiang de macht aan zijn opvolger Hu Jintao overdraagt: een sneer naar Xi’s machtsbehoud. De popsong ‘Jammer dat jij het niet bent’ werd gecensureerd nadat ermee naar Xi werd verwezen. Op Weibo, het Chinese Twitter, kon niet op berichten over Jiangs dood worden gereageerd.

Witte vellen papier

Demonstranten die het afgelopen weekeinde symbolisch witte vellen papier omhoog hielden, maken nu plannen om herdenkingen van Jiang aan te grijpen om hun onvrede over het huidige bewind te uiten. In de straten rond het Shanghaise ziekenhuis waar Jiang overleed, hadden de autoriteiten zich daar donderdag al op voorbereid. De straten leken wel een ‘parkeerplaats voor politiewagens’, volgens een inwoner.

Analisten betwijfelen of de dood van Jiang Zemin een volksbeweging op gang kan brengen. Jiang was veel minder geliefd dan Hu Yaobang, wiens dood in 1989 de Tiananmenprotesten aanwakkerde, en de maatschappelijke onvrede was destijds groter. Er was ook meer verdeeldheid in de top van de Chinese Communistische Partij (CCP). Bovendien hebben veel universiteiten onder het mom van covidpreventie hun studenten naar huis gestuurd, zodat zij niet kunnen demonstreren.

Websites in zwart-wit

De CCP pakt bovendien groots uit met de herdenking van Jiang Zemin, zodat hij moeilijk kan worden geclaimd als symbool van volksverzet. Er is een week van nationale rouw aangekondigd, waarin de grote websites alleen nog zwart en wit hanteren en alle entertainment naar de achtergrond moet verdwijnen. Bioscopen mogen geen komedies vertonen, tv-programma’s moeten in hun decor de feestkleur rood vermijden, en presentatoren mogen alleen lichte make-up dragen.

Jiang krijgt op 6 december een staatsbegrafenis in Beijing, met een plechtigheid in de Grote Hal van het Volk. De organisatie is in handen van een rouwcomité onder leiding van Xi Jinping. De plechtigheid wordt live uitgezonden, en alle partijleden worden geacht te kijken.