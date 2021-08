China kent nul nieuwe besmettingen: de corona-aanpak is het bewijs van hun superioriteit tegenover het Westen

Een aula in Wuhan wordt ontsmet. Beeld Getty

Voor het eerst in ruim een maand heeft China maandag geen nieuwe lokale coronabesmettingen gemeld. De huidige uitbraak, de meest wijdverspreide sinds het begin van de pandemie, lijkt daarmee onder controle. Voor de overheid in Beijing is het een argument om door te gaan met haar zerocovidstrategie, ook al moet daarvoor door de deltavariant een hoge prijs worden betaald.

De huidige uitbraak begon op 20 juli in Nanjing, waar negen luchthavenmedewerkers besmet raakten nadat ze een vliegtuig hadden schoongemaakt dat één besmette passagier had vervoerd. Op 31 juli was er onafhankelijk daarvan een tweede uitbraak in een ziekenhuis voor internationale reizigers in Henan. De twee uitbraken leidden tot 1.270 besmettingen, verspreid over vijftig steden in zeventien provincies. Achttien patiënten geraakten in kritieke toestand, geen enkele overleed.

De Chinese overheid wist de opflakkering van het virus in 33 dagen te doven met het bekende scala aan maatregelen: massatests, lokale lockdowns, quarantaines en reisrestricties. Maar omdat dit keer de veel besmettelijker deltavariant rondging, werd daar een schepje bovenop gedaan. De 9,3 miljoen inwoners van Nanjing werden zeven keer getest, de 4,5 miljoen van het naburige Yangzhou zelfs twaalf keer. Achteraf bleken daar enkelen in de wachtrij voor de tests te zijn besmet.

Inwoners van tweehonderd medium- en hoogrisicobuurten (met een of meer gevallen) kregen reisbeperkingen opgelegd, en reizen van en naar de hoofdstad Beijing werd sterk ontmoedigd, onder meer met eisen voor tests en quarantaines. Omdat lokale overheden afgerekend worden op hun vermogen om besmettingen te voorkomen, boden ze tegen elkaar op met strenge maatregelen. In de haven van Ningbo, de derde drukste ter wereld, werd een hele terminal afgesloten omwille van één besmetting.

Al die restricties drukken op de Chinese economie. De groei van de industriële productie (6,4 procent) en consumptie (8,5 procent) lagen in juli lager dan voorspeld, voor het toerisme en de luchtvaart was het zomerseizoen helemaal een ramp. Een vijfde van alle binnenlandse vluchten werd geannuleerd en het internationaal vliegverkeer ligt zo goed als stil. Internationale bedrijven klagen dat het ondoenlijk is om buitenlandse werknemers de ‘Chinese bubbel’ binnen te krijgen.

Voor de Chinese overheid is dit geen reden om van de zerocovidstrategie af te stappen, zoals bijvoorbeeld Singapore wel doet. In Singapore redeneert de overheid dat met het toenemende aantal vaccinaties en door de ongrijpbaarheid van de deltavariant de tijd rijp is om te ‘leren leven met het virus’. In Beijing komt men tot de omgekeerde conclusie: de deltavariant dwingt tot nog strengere maatregelen opdat elke uitbraak meteen de kop wordt ingedrukt.

Wat meespeelt: de Chinese interne markt is groter, waardoor de economie minder last heeft van isolement. In het tweede kwartaal had China een groei op van 7,9 procent. Bovendien zit het land door de lagere werkzaamheid van de Chinese vaccins nog ver van groepsimmuniteit, zelfs nu de helft van de bevolking volledig is gevaccineerd.

Maar vooral: de Chinese Communistische Partij propageert de zerocovidstrategie al meer dan een jaar als bewijs van haar superioriteit tegenover het Westen en van haar enorme bekommernis om mensenlevens. Dan is het politiek riskant de omslag te maken naar een beleid waarin mensenlevens niet langer voorop worden gesteld.

Voorlopig is die omslag niet aan de orde; zelfs een debat erover is taboe. Toen de befaamde viroloog Zhang Wenhong suggereerde dat de Chinese overheid een ‘terugkeer naar een normale levensstijl’ moest overwegen, kreeg hij een haatcampagne op sociale media over zich heen. Oud-minister van Volksgezondheid Gao Qiang reageerde met een opiniestuk waarin hij versoepelingen een grote ‘misstap’ noemde, veroorzaakt door ‘tekortkomingen in de politieke systemen’ van westerse landen. Vorige week sprak Zhang alsnog zijn steun uit voor de Chinese covidaanpak.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal wil het Chinese kabinet zijn zerocovidbeleid zeker nog tot de tweede helft van 2022 aanhouden, tot na de Olympische Winterspelen en het Partijcongres waarop partijvoorzitter Xi Jinping zijn derde termijn wil inluiden.

‘Het zerotolerancebeleid gaat ten koste van economische groei’, aldus Zhang Zhiwei, hoofdeconoom van Pinpoint Asset Management, in een nota. ‘Maar het artikel van meneer Gao toont dat China bereid is die prijs te betalen.’