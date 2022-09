China houdt vast aan zero-covidbeleid: 21 miljoen inwoners van Chengdu in strikte lockdown

Coronatesten in Chengdu. Beeld AFP

De zuidwest-Chinese stad Chengdu, in de provincie Sichuan, moet in lockdown vanwege een uitbraak van het coronavirus. Binnen vier dagen willen lokale autoriteiten alle 21 miljoen inwoners van de stad en omgeving testen op het virus. Chengdu is de grootste stad die afgesloten wordt sinds het einde van de twee maanden durende lockdown in Shanghai eerder dit jaar. Hoelang de lockdown gaat duren, is voorlopig onduidelijk.

In elk huishouden in Chengdu mag dagelijks één iemand naar buiten om boodschappen te doen, maar diegene moet wel een negatieve test kunnen laten zien die niet ouder is dan 24 uur. De start van het nieuwe schooljaar is uitgesteld, en niet-essentiële werknemers dienen vanuit huis te werken. Op de luchthavens van Chengdu zijn 70 procent van alle vluchten geannuleerd.

Het openbaar vervoer in de stad rijdt nog wel. Volgens lokale autoriteiten kunnen inwoners hun woning of zelfs de stad verlaten als ze kunnen aantonen dat dat nodig is, bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek. China-correspondent Leen Vervaeke neemt zulke berichten met een korrel zout. ‘In Shanghai waren er officieel ook uitzonderingen mogelijk, maar in de praktijk bleek het erg moeilijk om er een te krijgen.’

Partijcongres

Chengdu is de grootste en belangrijkste stad in het zuidwesten van China en de op vier na grootste stad van het land. Het is een economisch centrum, en herbergt onder andere autofabrieken Toyota en Volkswagen en techbedrijven Foxconn en Intel.

De huidige uitbraak heeft tot nu toe tot rond de duizend geregistreerde besmettingen geleid in de miljoenenstad, waarvan 157 op woensdag. Omdat de Chinese regering blijft vasthouden aan het strenge zero-covidbeleid zijn ook zulke lage besmettingscijfers reden om in een grote stad een lockdown af te kondigen.

De Chinese president Xi Jinping doet dat omdat hij zich geen verrassingen kan veroorloven voorafgaand aan het partijcongres in oktober, waar hij voor een historische derde termijn benoemd wil worden. Volgens Vervaeke is het nog maar de vraag of het beleid na dat congres ineens een stuk losser zal worden. ‘Xi heeft zijn eigen status verbonden aan het zero-covidbeleid, dan kan je niet ineens zeggen dat het voorbij is. Bovendien hebben Chinezen weinig natuurlijke immuniteit opgebouwd. Dus als het zero-covidbeleid milder wordt, zal dat heel geleidelijk gaan.’

Economie

Ook andere Chinese steden hebben in de afgelopen dagen hun coronamaatregelen verscherpt. In Dalian, in het noordoosten, en Shijazhuang, in de buurt van Beijing, zijn ook lockdowns afgekondigd. In de zuidelijke stad Shenzhen, vlakbij Hong Kong, hebben veel wijken grote evenementen geannuleerd en beperkingen opgelegd aan horeca en amusementslocaties.

De terugkerende lockdowns richten steeds meer schade aan in de Chinese economie, maar ook dat leidt vooralsnog niet tot versoepeling van de maatregelen. ‘De Chinese overheid zegt vaak dat ze een balans wil behouden tussen de economie en zero covid’, vertelt Vervaeke. ‘Maar als puntje bij paaltje komt gaat zero covid voor.’