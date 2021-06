China houdt grenzen dicht tot ver in 2022 om kans op uitbraak covid-19 te verkleinen

Vaccinatiecampagne met het Sinovac-vaccin in Qingdao in het oosten van China. Beeld AFP

Vorige maand lieten regeringsbronnen al weten dat de overheid er niet over piekert de grenzen open te gooien alvorens de Chinese bevolking afdoende is beschermd.

Hoewel China vorig jaar, aan het begin van de pandemie, protesteerde tegen de grenssluiting door de Verenigde Staten, versoepelt het zelf zijn toegangseisen voor reizigers nauwelijks. Daar heeft de internationale zakengemeenschap last van; niet alleen ligt het zakelijk reisverkeer grotendeels stil, ook vrezen veel bedrijven volgens de Europese en Amerikaanse kamers van koophandel in China een uittocht van in China gestationeerde werknemers. Die hebben hun familie al meer dan een jaar niet gezien. Buitenlanders met een verblijfsvergunning voor China krijgen pas toegang na meerdere medische tests en een verplichte quarantaine, op eigen kosten, in een hotel. De quarantaine kan soms 28 dagen duren, terwijl van de aanvrager afhankelijke partners en kinderen helemaal geen visum krijgen.

Handjevol

Inmiddels hebben een miljard Chinezen hun prik gehad. Om met de Chinese vaccins, die minder werkzaam zijn dan de in Europa gangbare vaccins, groepsimmuniteit te bereiken, moet volgens Chinese epidemiologen 85 procent van de bevolking zijn ingeënt. Daarvoor zijn in totaal 2,2 miljard vaccinaties nodig. Vandaar dat China zich vastklampt aan de draconische aanpak, die al bij een handjevol besmettingen in werking treedt. Nadat vorige maand covid-19 had toegeslagen onder havenarbeiders, ging Yantian, de op drie na grootste containerhaven ter wereld, een week dicht. Wegen naar de haven en fabrieksdistricten werden afgesloten en havenpersoneel ging in isolatie op de werkplek.

Containers stapelen zich op in de Chinese havenstad Yantian. Besmettingen met covid-19 onder havenarbeiders hebben de Chinese autoriteiten gebracht tot extra streng toezicht op grensverkeer. Volgens enkele internationale rederijen liggen tussen de 50 en 160 containerreuzen daardoor al weken voor anker. Beeld AFP

In Yantian en in kleinere havens in de buurt is een opstopping ontstaan van vracht aan wal en lege containerschepen op zee, die de internationale transportsector waarschijnlijk nog harder treft dan de recente file van containerschepen bij het Suezkanaal. De problemen komen op een ongelukkig, want zeer druk moment. De vraag naar goederen ‘made in China’, vooral elektronica, is tijdens de pandemie sterk toegenomen. Die orders hebben Chinese fabrikanten nu verwerkt. Ook moeten seizoensgebonden spullen als herfstmode nu in de containers om op tijd in de Europese winkels te hangen.

Verviervoudigd

Als gevolg van 168 besmettingen onder de 115 miljoen inwoners van de provincie Guangdong draait Yantian nu nog steeds op slechts 70 procent van zijn normale capaciteit. Volgens enkele internationale rederijen liggen tussen de 50 en 160 containerreuzen al weken voor anker, met stijgende kosten als gevolg. De prijs van vervoer van een container van Oost-Azië naar Europa is het afgelopen jaar verviervoudigd: volgens logistieke experts duurt het zeker nog een half jaar tot het scheepsvervoer weer even vlot en goedkoop plaatsvindt als voor de pandemie. Sommige bedrijven omzeilen de file in Zuid-Chinese havens door trucks naar Europa te laten rijden.

Andere Aziatische landen die hebben ingezet op reisbeperkingen en andere maatregelen om zo veel mogelijk sterfgevallen te vermijden, worstelen met hun exit-strategie. Daar komt de discussie op gang over de vraag hoe de bevolking voor te bereiden op een oplopend aantal covid-19-doden bij heropening van de grenzen. China, overtuigd van het succes van zijn zerotolerance-aanpak, handhaaft de inreisbeperkingen tot zeker mei 2022. Daarbij spelen twee grote evenementen volgend jaar een rol: zowel tijdens de Winterspelen in Beijing in februari en het congres van de Communistische Partij dat traditioneel in het najaar wordt gehouden, wil China zo veel mogelijk zicht houden op mogelijke verstoringen.