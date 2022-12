China heropent grenzen, zerocovidbeleid volledig ontmanteld

Reizigers op het vliegveld van Beijing. Beeld REUTERS

De Chinese overheid liet maandagavond weten dat vanaf 8 januari inkomende reizigers niet langer in quarantaine hoeven, en dat meer visa zullen worden verstrekt. Het Chinese zerocovidbeleid is daarmee volledig ontmanteld.

Beijing kondigde de afschaffing van de internationale reisrestricties aan als onderdeel van een bredere beleidswijziging, waarbij covid-19 niet langer als een categorie-A-ziekte wordt behandeld (zoals cholera of builenpest), maar als een categorie-B-ziekte (zoals hiv of virale hepatitis). Dat betekent dat het virus niet langer bestreden hoeft te worden met quarantaines en lockdowns.

Abrupte koerswijziging

De heropening van de grenzen is het sluitstuk van een snelle ontmanteling van het Chinese zerocovidbeleid, die begin december werd ingezet na stijgende aantallen besmettingen en protesten tegen de vele lockdowns. De abrupte en onvoorbereide koerswijziging heeft in China in korte tijd een enorme omikrongolf op gang gebracht, waarbij veel ziekenhuizen en crematoria overspoeld worden.

Buitenlandse experts voorspellen dat in China de komende maanden 1 tot 1,6 miljoen coviddoden kunnen vallen, en pleiten ervoor de virusverspreiding te vertragen zodat het Chinese gezondheidssysteem niet compleet overweldigd wordt. Ze dringen er ook op aan in hoog tempo vaccinatiecampagnes op te zetten, aangezien vooral kwetsbare ouderen in China nu onvoldoende gevaccineerd zijn.

De Chinese overheid geeft nauwelijks informatie over de impact van de omikrongolf, maar volgens gelekte overheidsschattingen zouden meer bijna 37 miljoen mensen per dag besmet raken. Als onderdeel van de beleidswijziging kondigde Beijing ook aan de officiële cijfers over besmettingen, hospitalisaties en overlijdens door covid niet langer dagelijks maar slechts maandelijks bekend te maken.

Economische ontwrichting

China sloot zijn grenzen begin 2020, nadat het de coviduitbraak in Wuhan met lockdowns onder controle had gekregen en het een strikt zerocovidbeleid invoerde. Die indammingsstrategie slaagde er lang in het coviddodental laag te houden, maar ontspoorde door de veel besmettelijkere omikronvariant. Eindeloze lockdowns en reisrestricties leidden tot enorme economische en sociale ontwrichting.

Als onderdeel van het zerocovidbeleid wierp China bijna drie jaar lang enorme obstakels op voor reizigers uit het buitenland. Visums werden ingetrokken, het aantal internationale vluchten werd gedecimeerd, en reizigers moesten bij aankomst tot drie weken in hotelquarantaine, vaak in weinig comfortabele omstandigheden. Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar China viel in 2021 terug tot 1 procent van het pre-covidniveau.

Op dit moment moeten inkomende reizigers na aankomst in China nog acht dagen in quarantaine, waarvan in veel gevallen drie dagen thuis mogen worden doorgebracht. Vanaf 8 januari is voor reizen naar China enkel een PCR-test van minder dan 48 uur nodig. De Chinese overheid zei ook dat visa makkelijker zullen worden verstrekt, al deed het geen mededeling over visa voor toeristen. Voor Chinezen zullen beperkingen worden opgeheven die hen verhinderden naar het buitenland te reizen.

Cabinepersoneel controleert de temperatuur van de reizigers op een vlucht naar New York. Beeld AP