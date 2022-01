China heeft grote belangen in Kazachstan en wil vooral geen chaos

China heeft al decennia veel profijt van Kazachstan, met zijn olie en gas. Onrust daar komt zeer ongelegen. Maar ingrijpen laat China graag aan Rusland over.

Westerse hoofdsteden reageren bezorgd op de Russische interventie in Kazachstan, maar Beijing is stilletjes in zijn nopjes over de inzet van ‘peacekeepers’, zoals het Chinese staatspersbureau Xinhua het snelle militaire ingrijpen onder Russische regie noemt. Waarschijnlijk is er vooraf zelfs over gebeld tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese evenknie Xi Jinping, zegt dr. Artjom Loekin van de Federale Universiteit van Vladivostok.

Loekin, gespecialiseerd in Russisch-Chinese relaties, ziet de crisis in Kazachstan als de eerste grote test voor de nieuwe eensgezindheid van Moskou en Beijing, zo innig dat Loekin het een ‘bijna-bondgenootschap’ noemt. ‘Het zou mij niet verbazen als Xi en Poetin vooraf hebben een en ander hebben afgestemd. Boots on de ground, militaire apparatuur, daar is Rusland goed in, terwijl China uitblinkt in economische assistentie. Met die coördinatie en taakverdeling bundelen Xi en Putin hun krachten om de zaak te stabiliseren en te voorkomen dat Kazachstan een tweede Afghanistan wordt’, aldus Loekin.

Kazachstan is, onder andere vanwege zijn bodemschatten, een belangrijke schakel in het wereldwijde Chinese handelsnetwerk. Beeld REUTERS

China heeft enorme economische belangen in de Kazachse olie- en gasindustrie, onder meer door de overname van aardoliegigant Petrokazakhstan in 2005. China heeft tevens voor honderden miljarden dollars pijplijnen aangelegd om Kazachs aardgas en olie naar het oosten te transporteren.

Het land is de oudste schakel in Xi’s Belt Road Initiatief (BRI). Dat wereldwijde Chinese netwerk van handelsroutes begon in 2013 met een paar spoorlijnen voor goederentreinen, om laptops en andere made-in-Chinaproducten naar de Europese markten brengen, en om gevuld met Franse wijn en Belgische chocolade terug te rijden. Omdat twee van die spoorlijnen via Kazachstan lopen, koos Xi in 2013 een onbekende Kazachse universiteit uit om zijn masterplan voor een nieuwe wereldeconomie te onthullen.

Eervol voor Kazachstan, dat zich de rol van ‘geo-economische toegangspoort voor China naar het westen’ toe-eigende. De twee presidenten die het land tot nu toe heeft gehad, waarvan de huidige vloeiend Mandarijn spreekt, maakten hun economische beleid volledig ondergeschikt aan BRI. Xi houdt dat soort mannen graag in het zadel.

Van de Kazachse droom dat China Kazachstan aan industriegebieden voor productiewerk zou helpen is weinig uitgekomen. Vooralsnog zijn alleen Chinese bitcoinbazen overgekomen; na een recent Chinees verbod op de productie van de digitale munt weken die uit naar Kazachstan. Zij verbruiken zoveel stroom dat het Kazachse elektriciteitsnetwerk regelmatig bezwijkt, waarna Kazachstan Rusland smeekt om extra energie, anders zit de bevolking in het donker in de kou.

Dat een opstand nu al die grote Chinese economische belangen in olie, gas en infrastructuur bedreigt, zint China al niet, maar Beijing wordt nog zenuwachtiger bij de gedachte aan regimeverandering. Elke zogeheten ‘kleurenrevolutie’ is Beijing er één teveel, maar zo'n omwenteling vlak aan de grens kan rampzalig uitpakken. China heeft net met veel geld en geduld de Kazachse elite overgehaald afstand te nemen van opstandige Oeigoeren, die zich verzetten tegen de Chinese heerschappij over Xinjiang, het gebied dat deze moslim-minderheid als eigen thuisland beschouwt. De Kazachse autoriteiten balanceren tegenwoordig tussen tolerantie voor Oeigoerse politieke en culturele uitingen, en het plezieren van China met samenwerking in terrorismebestrijding en de sporadische uitlevering van Oeigoeren.

Dan nog hebben de ruim 200 duizend Kazachse Oeigoeren vrijheden die voor hun broeders in Xinjiang ondenkbaar zijn, en onder de overwegend islamitische Kazachse bevolking leeft dan ook forse weerstand tegen het keiharde Chinese beleid tegen moslims. Chaos in Kazachstan geeft Oeigoers verzet tegen China wellicht meer kansen, dus stabiliteit aan de westelijke grens staat voor China voorop.

Dat China desnoods zelf mankracht naar Kazachstan stuurt, is niet helemaal ondenkbaar, maar in dit stadium onwaarschijnlijk. China mag voortrekker zijn van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), een oorspronkelijk uit Centraal-Aziatische landen en Rusland bestaande praatclub voor veiligheidsvraagstukken, maar Chinese ordetroepen op Kazachse bodem ‘gaat Rusland te ver’, aldus Loekin. ‘De bevolking daar heeft zo'n hekel aan Chinezen dat hun aanwezigheid geen kalmerend effect heeft.’