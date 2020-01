China geeft toe: nieuw coronavirus is overdraagbaar van mens tot mens

Bewaker met masker staat buiten de security check op een treinstation in Beijing. Beeld REUTERS

Volgens staatspersbureau Xinhua zijn twee gevallen bekend waarbij mensen die in Wuhan waren geweest hun gezinsleden hebben aangestoken. Xinhua meldt dat ook medisch personeel van ziekenhuizen besmet is geraakt met het virus.

Op sociale media was het oprukkende virus maandag het belangrijkste gespreksonderwerp, en verschenen ondanks de censuur verwijten dat de overheid de ziekte niet serieus heeft genomen. De angst voor een nieuwe epidemie neemt toe.

De Chinese overheid maakte maandag bekend dat er in Wuhan afgelopen weekend 136 patiënten waren bijgekomen, bovenop 62 bestaande gevallen. Een patiënt overleed zaterdag, de derde sinds het begin van de uitbraak. Voor het eerst werden ook besmettingen gemeld in de rest van China: vijf in Beijing, veertien in Guangdong en zeven verdachte gevallen in andere provincies. In Zuid-Korea werd een vierde patiënt in het buitenland aangetroffen, een 35-jarige Chinese vrouw.

Een man uit Beijing schreef op WeChat hoe zijn bedrijf afgelopen weekend nog een grote bijeenkomst had georganiseerd in Wuhan, en hoe zijn bedenkingen daarover waren weggewuifd. ‘Mijn collega’s lachten en zeiden dat de overheid het onder controle had’, aldus de man. ‘Nu zie ik dat er meer dan honderd nieuwe gevallen zijn en kan ik niet anders dan vloeken.’

Een bloggende dokter uit Beijing, wiens artikelen in het verleden vaak zijn gecensureerd, schreef niet te snappen dat de Chinese overheid nog steeds volhoudt dat ze de situatie onder controle heeft. Hij wees erop dat onderzoekers nog steeds geen duidelijkheid hebben over de precieze bron van het virus, de besmettingswijze en de kans op mutaties. ‘Hoe kunnen ze dan met zo veel vertrouwen zeggen dat ze een epidemie kunnen voorkomen en controleren?’, aldus de arts.

Herhaling sars

Veel Chinese internetgebruikers maakten maandag vergelijkingen met de uitbraak van sars in 2003, toen de overheid maandenlang de ernst van de epidemie minimaliseerde en er uiteindelijk bijna 800 doden vielen. Het nieuwe coronavirus, dat eind december in Wuhan werd aangetroffen, is familie van het sarsvirus, maar minder dodelijk en minder makkelijk overdraagbaar van mens op mens.

Andere internetters verdedigden de overheid, en wezen erop dat het bij sars vijf maanden duurde om de genetische sequentie van het virus vast te stellen, en dit keer amper tien dagen. Volgens hen is er geen sprake van een doofpot, maar vraagt de bestrijding van een nieuw virus gewoon tijd. Dat is ook de officiële lijn: dat het aantal patiënten ineens zo toenam, zou vooral door een betere testcapaciteit komen, waardoor ook de komende dagen nog een flinke stijging wordt verwacht.

De Chinese overheid heeft aangekondigd alle mogelijke maatregelen te nemen om de uitbraak in te dammen. Hoe hoog de zaak wordt opgepakt, bleek uit een persoonlijke boodschap van president Xi Jinping maandag in het avondjournaal. ‘De levens en de gezondheid van de mensen moet topprioriteit worden gegeven’, aldus Xi.

Thermische camera's

Vorige week werden de luchthaven en treinstations van Wuhan al uitgerust met thermische camera’s, en maandag was op een filmpje te zien hoe passagiers uit Wuhan na landing in Macau worden gescand. Wie koorts heeft, moet naar het ziekenhuis voor onderzoek. In geval van besmetting worden ook alle medereizigers getest. Volgens een bron op Weibo worden in sommige bedrijven in Wuhan ook werknemers op koorts gecontroleerd.

De angst voor een epidemie is groot, zeker aangezien honderden miljoenen Chinezen deze week het hele land doortrekken om Chinees Nieuwjaar bij familie te kunnen vieren. Op sociale media zeiden sommigen hun reisplannen te annuleren en dit jaar thuis te blijven, uit angst voor besmetting. In een ziekenhuis in Guangzhou kreeg het personeel bericht dat alle verloven per direct waren ingetrokken.

De Chinese overheid mag nu opener zijn dan tijdens het sars-debacle, de informatievoorziening blijft beperkt. Op sociale media verschenen maandag onbevestigde berichten over urenlange rijen in de ziekenhuizen van Wuhan, en koortspatiënten die op de gang werden ondergebracht wegens een gebrek aan kamers. Die berichten konden niet geverifieerd worden. Een Hongkongse tv-ploeg die vorige week verslag deed uit Wuhan, werd gearresteerd en hun beeldmateriaal werd vernietigd.