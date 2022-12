China gaat voorzichtig door met opheffen coronabeperkingen

Inwoners van Beijing bij een plotseling gesloten testlocatie. Beeld AP

Tot nu toe konden mensen in grote delen van China geen kant op zonder negatief testbewijs, terwijl miljoenen anderen in lockdown zaten omdat er enkele besmettingen in de buurt waren aangetroffen. Appartementencomplexen gingen soms wekenlang op slot als er ook maar één bewoner positief was getest.

Op deze manier probeerde het land het aantal infecties met het virus naar nul te brengen: het zerocovidbeleid. Dat werd twee jaar lang ook door het grootste deel van de bevolking omarmd, omdat er bescherming van mensenlevens en een relatief ongeschonden economie tegenover stonden. Begin dit jaar ging de veel besmettelijker omikronvariant rond, en nam het beleid absurde proporties aan.

Onverwacht

Na ongebruikelijk felle protesten werden er afgelopen week in enkele steden echter onverwacht versoepelingen aangekondigd. In grote steden als Beijing en Guangzhou bijvoorbeeld, werden lockdowns in verschillende districten opgeheven, ondanks een flink aantal besmettingen.

Vice-premier Sun Chunlan, die verantwoordelijk is voor het coronabeleid, relativeerde het gevaar van de omikronvariant voor het eerst in de staatsmedia en sprak van ‘een nieuwe fase in de epidemiebestrijding’.

Vanaf vrijdag werden testcabines in de hoofdstad weggehaald. Een video waarbij zo’n cabine door een hijskraan op een truck werd gezet, ging viraal op Chinese sociale media. Vanaf maandag hoeven mensen daar bijvoorbeeld geen testbewijs meer te laten zien als zij op de metro stappen, al blijft deze nog wel verplicht op vele andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld kantoren. Enkele wijkcomités publiceerden op sociale media richtlijnen hoe mensen die positief zijn getest thuis in quarantaine moeten gaan. Ook dat is nieuw: voorheen moesten burgers die waren besmet verplicht naar het ziekenhuis en hun buren en contactpersonen naar een quarantainecentrum.

President Xi Jinping zou donderdag tijdens een ontmoeting met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, hebben gezegd dat de omikronvariant van het coronavirus de weg vrijmaakt voor minder strenge coronamaatregelen.

Op de aangekondigde versoepelingen na blijft het strenge zerocovidbeleid voorlopig nog steeds van kracht. In sommige delen van het land worden nog quarantainecentra bijgebouwd.