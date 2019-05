China gaat aantal legerbases in het buitenland fors uitbouwen, zegt het Pentagon

‘De Chinese leiders gebruiken het groeiende economische, diplomatieke en militaire gewicht van China om hun dominantie in de regio te vergroten en de invloed van het land wereldwijd uit te breiden’, aldus het jaarlijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor het Congres.

“Chinese projecten zoals de Nieuwe Zijderoute zullen naar alle waarschijnlijkheid resulteren in de implantatie van nog meer legerbases in het buitenland, vanuit een behoefte om deze projecten veilig te stellen’, aldus het document.

Officieel beschikt China slechts over een legerbasis in het buitenland, in het oost-Afrikaanse Djibouti. Maar Beijing zal volgens het Pentagon extra militaire bases willen opzetten in landen waarmee het al lang vriendschappelijke relaties onderhoudt, zoals Pakistan. Ook het Midden-Oosten, Zuid-Oost Azië en het westelijk deel van de Grote Oceaan zouden mogelijke locaties kunnen zijn.

Infrastructuurproject

De Nieuwe Zijderoute is een groot infrastructuurproject waarmee China het weg-, spoor- en scheepvaartverkeer in diverse landen wil optimaliseren om de handel met Europa en Afrika te verbeteren. Het project, dat in 2013 werd gelanceerd, is een paradepaardje van de Chinese leider Xi Jinping. Er zouden biljoenen euro’s aan investeringen mee gemoeid zijn. Tegenstanders verwijten Beijing dat het Chinese bedrijven voortrekt, de deelnemende landen in schulden steekt en schade toebrengt aan het milieu.

Rekening houdend met de wereldwijde ongerustheid over de intenties van China met betrekking tot de Nieuwe Zijderoute, hebben de Chinese leiders hun toon gematigd zonder echter iets te veranderen aan de fundamentele strategische doelstellingen, schrijven de auteurs van het rapport verder.