China en VS gaan samenwerken op gebied van klimaatverandering

De minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (rechts) spreekt in Anchorage onder anderen met de Chinese diplomaat Yang Jiechi (links). Beeld AFP

Het was de eerste ontmoeting op hoog niveau voor de regering-Biden. De onderhandelingen gingen allesbehalve soepel van start. Ingewijden spraken van ‘harde en directe’ gesprekken. Zo uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tot onvrede van de Chinezen in een verklaring zijn zorgen over Hongkong, Taiwan en de vervolging van de Oeigoeren.

Openhartig en en constructief

Hoewel er geen grote doorbraken in de bilaterale betrekkingen werden bereikt, noemden de Chinese onderhandelaars de gesprekken “openhartig, diepgaand en constructief”, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua. Beide partijen “spraken hun bereidheid uit om de samenwerking of coördinatie op het gebied van klimaatverandering te verbeteren”, schrijft Xinhua.

Ook zouden beide landen hebben aangegeven weer open te staan voor diplomatieke betrekkingen en willen ze de communicatie aan blijven gaan om misverstanden en conflicten in de toekomst te voorkomen.

Vorig jaar bekoelde de relatie tussen beide landen dramatisch, waarbij journalisten over en weer het land uit werden gezet en het Chinese consulaat in Houston werd gesloten, waarna China hetzelfde deed met het Amerikaanse consulaat in Chengdu.

Na afloop van de tweedaagse top in Anchorage noemde het hoofd van het Chinese buitenlandbeleid Yang Jiechi de onderhandelingen ‘constructief en nuttig. Maar hij tekende daarbij aan dat er ‘uiteraard nog steeds verschillen zijn’.