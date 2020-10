China en Rusland opnieuw in Mensenrechtenraad VN; Saudi-Arabië valt buiten de boot

Vlaggen bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Wenen. Beeld AFP

Dat China en Rusland voldoende stemmen zouden krijgen, stond van tevoren al vast. Saudi-Arabië viel wel buiten de boot en krijgt geen zetel in het orgaan, waarin 47 landen zijn vertegenwoordigd.

Volgens Hillel Neuer van de organisatie UN Watch is het feit dat China en Rusland een zetel kregen alsof ‘veroordeelde brandstichters groen licht krijgen om bij de brandweer te komen werken’. De Mensenrechtenraad is in 2006 opgericht ter vervanging van een eerdere commissie die zijn geloofwaardigheid had verloren wegens de beroerde mensenrechtensituatie van sommige deelnemers. Die gebruikten hun positie voornamelijk om zichzelf en hun bondgenoten uit de wind te houden. Volgens critici kampt het nieuwe orgaan met soortgelijke problemen.

Zo heeft China de reputatie tijdens vergaderingen critici monddood te maken die mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek onder de aandacht brengen bij VN-organisaties. Ook mobiliseert Beijing landen om bij de VN steunbetuigingen op te stellen voor zeer omstreden beleid, zoals het opsluiten van meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslim-minderheden in zogenaamde ‘trainingskampen’ bij wijze van terrorismepreventie.

Vijftig VN-deskundigen sloegen in juni openlijk alarm over de verslechterde mensenrechtensituatie in China, een voor de VN ongebruikelijke oproep die internationaal breed gehoor vond. China kreeg het laagste aantal stemmen in de groep van Aziatische kandidaten.