China-correspondent Leen Vervaeke over de protesten in Hongkong: ‘Er heerst wanhoop bij de demonstranten’

Dag Leen, hoe staat de situatie er nu voor in Hongkong?

‘De kalmte in de stad is teruggekeerd. Rond het parlementsgebouw, waar gisteren het geweld uitbrak, zijn nu eigenlijk niet zoveel mensen meer aanwezig. Kleine groepjes demonstranten staan er kalm met A4’tjes in hun hand, gericht aan de politie. ‘Don’t shoot Hong Kong people’, staat erop. Urenlang staan ze stil met dat A4’tje. Dat is best aangrijpend.’

Maar de grote mensenmassa’s zijn dus weg?

‘Ja, voor velen is het na gisteren even op adem komen nu. Er stond voor vandaag ook geen groot parlementair debat op het programma over de controversiële wet, zoals gisteren. Maar de grotere protesten zullen zeker terugkeren. Er is al opgeroepen tot een demonstratie voor aanstaande zondag. Maandag gaan er mogelijk stakingen plaatsvinden.’

Een demonstrant wordt aangepakt door de oproerpolitie tijdens de massale demonstratie in Hongkong afgelopen woensdag. Beeld AP

Heb je vandaag demonstranten gesproken?

‘Ja, ik was onder andere in een rustpost van het Rode Kruis, waar demonstranten waren van de kleine groepjes die vandaag toch nog kwamen opdagen. Ze zijn heel vastberaden. Het geweld van gisteren heeft ze niet afgeschrikt om verder te protesteren, het is eerder een reden om te blijven volhouden.

Het zijn veel jongeren en twintigers. Jonge werknemers en studenten. Maar er zitten ook wel oudere mensen tussen. Universitaire leerkrachten en mensen uit het onderwijs, bijvoorbeeld.’

Denken zij dat hun protesten de wet kunnen tegenhouden?

‘Vreemd genoeg krijg ik steeds de opmerking te horen dat ze daar niet echt in geloven. Er heerst wanhoop bij de demonstranten. Volgens hen staat Hongkong zijn semiautonomie met de uitleveringswet definitief af aan China. Ze zien dat als de laatste stap van een onomkeerbaar proces. Maar tegelijkertijd weerhoudt dat ze er niet van om toch de straat op te gaan. Ze zeggen: wij gaan niet ten onder zonder ons protest te laten horen.’