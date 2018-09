China boos om Britse ‘provocatie’ met route oorlogsschip langs eilanden in de Zuid-Chinese Zee

China heeft het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van provocaties. De aanleiding is de route van een Brits oorlogsschip dat eind vorige maand vlak langs de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese Zee is gevaren.

Volgens de communistische grootmacht gaat het om een schending van de territoriale wateren, maar de Britten wijzen erop dat het internationaal vaarwater is. Het incident komt de Britten beroerd uit nu zij China proberen te verleiden tot een handelsakkoord na de Brexit.

HMS Albion voer op 31 augustus langs de onbewoonde eilanden, op slechts 200 meter gevolgd door een Chinees marineschip. Beijing controleert de eilanden, maar ook Taiwan en Vietnam hebben er een oogje op. Het Britse schip was met een contingent mariniers op weg naar Ho Chi Min City. Veertig procent van de wereldhandel passeert de Zuid-Chinese zee. China wordt door omringende landen beticht van kolonialisme van de zee. Het heeft inmiddels al zeven eilanden opgespoten.

In een verklaring beweerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag dat de Britten inbreuk hebben gemaakt op de Chinese soevereiniteit. ‘China heeft hier ernstige bezwaren tegen en heeft protest ingediend.’ Een dag later was er weer een Brits-Chinese aanvaring toen Peking de Britten verzocht om op te houden met de halfjaarlijkse rapporten over Hongkong. In het jongste bulletin sprak Londen de zorg uit over de vrijheid van meningsuiting in de voormalige kroonkolonie.

Het Britse ministerie van Defensie wees op een uitspraak van het internationale hof in Den Haag. In een conflict tussen China en de Filipijnen bepaalde het twee jaar geleden dat de Chinese claims juridische noch historische waarde hebben. In een hoofdredactioneel scheef de China Daily vrijdag dat de ‘stunt’ de handelsgesprekken in gevaar kunnen brengen. Nu de Brexit rap nadert, zijn de Britten druk met het versterken van de banden met groeimarkten buiten Europa.

Eind juli was minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in Beijing. De bewindsman is patroon van Friends of the Chinese, een groep binnen de Conservatieven die de banden tussen China en het Verenigd Koninkrijk hechter wil maken. Hunt is getrouwd met de Chinese Lucia Gao. Tijdens het genoemde bezoek vertelde de gastheer abusievelijk dat zijn echtgenote een Japanse is.

Zijn collega van Internationale Handel, Liam Fox, was daags voor de maritieme schermutseling in Peking om een akkoord te tekenen over de export van aardappelen. Chinezen eten steeds meer patat.