China beperkt export aardmetalen, in reactie op chipoorlog rondom ASML

Productie magneetplaten waarvoor bijzondere metalen uit China voor nodig zijn in Longmont, USA. Beeld Getty Images

De maatregel komt nadat de Nederlandse regering vorige week had besloten de huidige exportbeperkingen voor chipfabrikant ASML verder uit te breiden. Chinese exporteurs van twee aardmetalen, gallium en germanium, moeten vanaf augustus een exportvergunning hebben om aan het buitenland te verkopen. Dat doet de Chinese regering ‘ter bescherming van de nationale veiligheid’, aldus een verklaring van het Ministerie van Handel in Beijing maandag.

De maatregel is wereldwijd, maar wordt gezien als vergelding voor landen zoals de Verenigde Staten, Nederland en Japan, omdat die landen weigeren China van machines en technologie voor de productie van hoogwaardige chips te voorzien. In het Westen leeft de angst dat die strategisch belangrijke kennis bij het Chinese leger terechtkomt.

Ondanks recente initiatieven in het Westen om de afhankelijkheid van Chinese aardmetalen te verminderen, komt negentig procent van alle aardmetalen nog steeds uit China. Al langer werd voorspeld dat Beijing als monopolist zijn aardmetalenindustrie zou inzetten om geopolitieke rivalen te treffen. Het is een beproefd middel: in 2010 kreeg Japan wegens oplopende spanningen rond een grensgeschil langere tijd geen aardmetalen meer uit China.