China-beleid is ‘show van krankzinnigheid’ in Trumps laatste dagen aan het roer, aldus Beijing

Donderdag kondigde de Amerikaanse ambassadeur voor de Verenigde Naties een bezoek aan Taiwan aan. Kelly Craft gaat van 13 tot 15 januari naar Taipei, een diplomatieke primeur die Beijing het schuim op de lippen brengt. ‘Een show van krankzinnigheid in hun laatste dagen aan het roer’, aldus Hua Chunying, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, vrijdag.

Contact tussen hoge Amerikaanse en Taiwanese hoogwaardigheidsbekleders was onder vorige Amerikaanse regeringen taboe, omdat Beijing woedend reageert op ieder schijntje van erkenning van Taiwan als onafhankelijk land. China beschouwt Taiwan als eigen grondgebied en zweert het eiland, dat na het einde van de Chinese burgeroorlog vorige eeuw een de facto onafhankelijke koers vaart, desnoods met geweld onder Chinees bestuur te krijgen.

Trump heeft echter de banden met het internationaal geïsoleerde Taiwan aangehaald en het aantal ontmoetingen van hoge Amerikaanse functionarissen met Taiwanese collega’s is toegenomen. Met het bezoek van Kelly is echter een nieuw, provocerend stapje genomen door de data van de komst van de VN-ambassadeur aan te kondigen. Dat is ongebruikelijk, omdat die informatie China helpt bij de voorbereiding van het militair spierballenvertoon door de Chinese luchtmacht en marine tijdens zo’n bezoek.

Met grootschalige ‘legeroefeningen’, die vaak inbreuk maken op de Taiwanese wateren en het luchtruim, geeft Beijing het eiland dan een voorproefje van de militaire overmacht van China. Daarmee zou Beijing het eiland bestoken als het stappen neemt in de richting van een formele onafhankelijkheidsverklaring.

Economische sancties

Trumps belangrijkste China-adviseur Matt Pottinger mag dan donderdag in reactie op de bestorming van het Capitool zijn opgestapt, de economische strafmaatregelen tegen China gaan gewoon door. Vrijdag schrapten enkele belangrijke beursindexen 35 Chinese bedrijven van de beurs.

Trump, die deze bedrijven in november wegens vermeende banden met het Chinese leger al op de zwarte lijst heeft gezet, zou nu overwegen om het verbod uit te breiden. Amerikaanse investeerders mogen dan ook geen aandelen meer kopen van de grote namen binnen de Chinese techsector. Dinsdag ondertekende Trump een wet die het gebruik van acht Chinese softwareapplicaties verbiedt, waaronder betaalapps van Alibaba en TenCent.

Eerder probeerde Trump de Chinese app WeChat en videoplatform TikTok te weren, omdat die apps volgens Washington data van gebruikers doorsluizen naar de Chinese overheid. Dat verbod mislukte, nadat de Amerikaanse rechter het afwees op grond van de vrijheid van meningsuiting. Daarom komt Trump twee weken voor het aantreden van Joe Biden met deze nieuwe aanval op de betaalapps van Chinese techbedrijven. Na zijn inauguratie kan Biden deze maatregel overigens snel terugdraaien, maar er is nog niets bekend over diens plannen met de Chinese hightechsector.