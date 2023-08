China aanwezig bij top waar Oekraïne steun voor vredesplan zoekt • IAEA ziet geen explosieven bij kernreactoren Zaporizja

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hekelde donderdag de ‘weerzinwekkende’ praktijken die aan het licht kwamen tijdens een inspectie van Oekraïense militaire rekruteringsbureaus. Hij beloofde het systeem te verbeteren door mensen in leidinggevende functies te plaatsen die de betekenis van oorlog begrepen. ‘Rekruteringscentra moeten worden bemand door mensen die de oorlog hebben gezien en meegemaakt’, voegde hij eraan toe. ‘En degenen die helaas wel ledematen hebben verloren, maar niet hun waardigheid.’

Het onderzoek maakt deel uit van een langlopende campagne om corruptie uit te roeien, een belangrijke kwestie nu Oekraïne druk uitoefent om lid te kunnen worden van de Navo en de Europese Unie. Zelensky zei dat alle bevindingen van het onderzoek openbaar zullen worden gemaakt.

Zelensky sprak zijn verontwaardiging uit over de corruptie bij een rekruteringsbureau in Odesa, die tijdens de inspectie aan het licht kwam. Het hoofd van een militair rekruteringscentrum in deze stad is beschuldigd van corruptie en verduistering, en is in voorlopige hechtenis genomen. Hij zou een illegaal systeem hebben opgezet om dienstplichtige mannen over de Oekraïense grens te helpen. Voor 10.000 dollar (9.100 euro) kregen mannen die hun dienstplicht wilden ontlopen ‘fictieve documenten die hun ongeschiktheid voor militaire dienst certificeerden’.

De man wordt ervan beschuldigd fondsen ter waarde van iets meer dan 5 miljoen dollar (ruim 4,5 miljoen euro) te hebben verkregen waar hij geen verklaring voor had. Volgens de Oekraïense media had zijn familie onroerend goed in Spanje gekocht.

ANP