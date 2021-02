Chili zet vaccinatiesprint in met Chinees vaccin en snelt meeste EU-landen voorbij

Een leraar krijgt een injectie van het Chinese CoronaVac-vaccin van Sinovac Biotech op de openbare school van Salvador Sanfuentes. Beeld AP/Esteban Felix

Vanuit het niets gaat Chili vrijwel alle EU-landen voorbij op de vaccinatieranglijsten. Sinds 2 februari worden inwoners gevaccineerd met het Chinese Sinovac-vaccin. In twee weken tijd kreeg bijna 10 procent van de 19 miljoen inwoners de eerste dosis van een coronavaccin toegediend. In Nederland heeft zo’n 4 procent van de bevolking minstens een dosis vaccin ontvangen. De Chileense regering wil voor 19 februari alle 65-plussers vaccineren, eind maart zouden alle risicogroepen (5 miljoen mensen) volledig gevaccineerd moeten zijn. President Sebastian Pinera (71) was, net als zijn leeftijdsgenoten, vrijdag aan de beurt. Hij benadrukte dat het vaccin veilig en effectief is. Chili heeft ook het Pfizer/BioNTech vaccin goedgekeurd, maar daarvan gaat de levering naar Chili een stuk langzamer. Tot dusver hebben 112 duizend inwoners het Pfizer-vaccin gekregen. Net als in veel andere Zuid-Amerikaanse landen sloeg corona in het vroege voorjaar van 2020 in Chili een stuk minder heftig toe dan in Europa, maar vanaf eind mei liepen de besmettings- en sterftecijfers op. Het land rapporteert tot nu toe 19 duizend sterfgevallen, 1 op elke duizend Chilenen stierf aan covid-19. Dit is, omgerekend naar inwonertal, net iets hoger dan het sterftecijfer in Nederland.

Daling op weekbasis, maar wat doet de gladheid?

Door slechte weersomstandigheden zijn de Nederlandse besmettingscijfers momenteel lastig te duiden. Het aantal gemelde besmettingen daalt op weekbasis, maar minder mensen hebben zich laten testen doordat veel teststraten begin vorige week gesloten waren. Ook maandagochtend was het niet mogelijk om getest te worden. Sinds vorige week maandag zijn 24.113 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, 8 procent minder dan de week daarvoor. De dagcijfers zijn vrijwel altijd lager vlak na het weekeinde, maar laten nu een nog grilliger verloop zien.

Het RIVM meldde maandag 2.875 positieve testen, zondag 3.497. Vorige week maandag was het aantal meldingen fors lager, 2.221, maar dat kwam toen vooral doordat op zondag niemand getest kon worden.