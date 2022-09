Chili wijst progressieve grondwet af, nederlaag voor linkse president Boric

Tegenstanders van het referendum zijn blij met hun overwinning. Beeld REUTERS

Nee, zei 60 procent van de Chilenen deze zondag, déze veranderingen willen we niet. Bijna acht miljoen mensen stemden tegen, de voorstem bleef steken op een kleine 5 miljoen. Alle 15 miljoen volwassen Chilenen waren verplicht te stemmen over het grondwetsvoorstel, 13 miljoen gaven er gehoor aan. De uitkomst kwam niet alleen hard aan bij de miljoenen jongeren die met felle protesten in 2019 de zoektocht naar een nieuwe grondwet hadden afgedwongen. Het resultaat is ook een pijnlijke nederlaag voor de jonge linkse president Boric (36) die in maart aantrad en groot voorstander was van de nieuwe tekst.

Zondag 4 september had een historische dag moeten worden. Een dag waarop, drie decennia na het einde van de dictatuur van generaal Augusto Pinochet (1973 tot 1990), Chili eindelijk zou afrekenen met diens neoliberale grondwet. Een jaar lang had een onafhankelijke grondwetscommissie gewerkt aan een nieuwe tekst waarin de staat weer een grote rol kreeg toebedeeld, Chili’s grondstoffen weer gemeenschappelijk goed zouden worden en vrouwen, seksuele minderheden en inheemse groepen in één klap een lange rits aan rechten zouden verwerven. Ook Boric had zich er tot voor kort als parlementariër hard voor gemaakt. Dit waren de veranderingen waar linkse jonge mensen zoals hij van dromen.

Afkeer en twijfel

Maar terwijl de emotie van het voorkamp tijdens de campagne volop leefde in de straten van hoofdstad Santiago, broedde binnenshuis en op het platteland de afkeer en de twijfel over al die vergaande veranderingen. De vrijemarkteconomie die Pinochet zijn land had opgedrongen, had niet alleen ongelijkheid gebracht, maar ook grote rijkdom. Het tegenkamp voorspelde een instorting van de economie als de nieuwe grondwet zou worden aangenomen. Die economie had tijdens het eerste halfjaar van president Boric al klappen opgelopen, de wereldwijde inflatie deed ook de prijzen in Chili stijgen.

Ook het woord ‘plurinationaal’ in het voorstel leidde tot grote onrust. Chili zou niet langer één zijn, waarschuwden tegenstanders, maar zou een land worden van meerdere naties waarin inheemse volkeren er hun eigen wetten op na houden. De nieuwe grondwet beloofde inderdaad zelfbeschikking voor Chili’s oorspronkelijke bewoners, maar stelde ook expliciet dat het land ‘één onverdeelbaar territorium’ vormt. Uiteindelijk won de twijfel het tijdens het referendum, dat niet zozeer een keuze was tussen een nieuwe en een oude grondwet, maar tussen deze tekst of een toekomstige.

Zoektocht gaat door

Zo luidde dan ook de conclusie van zowel voor- als tegenstanders toen een kleine twee uur na het sluiten van de stembussen de uitslag duidelijk was: de zoektocht gaat door. De meeste partijen die zich tegen de grondwet hadden uitgesproken, verklaarden onmiddellijk dat Chili nog steeds verandering wil. In een eerder referendum in 2020 had immers 80 procent van de opkomende kiezers (toen zonder stemplicht) voor het schrijven van een nieuwe grondwet gestemd. Alleen de extreemrechtse José Antonio Kast, die in het najaar de presidentsverkiezingen verloor van Boric, stelde dat de Chilenen ‘de deur van het grondwetsproces hebben gesloten’. Hij sprak van een ‘groot falen’ van Boric en diens regering.

De president zelf stelde zich in een korte speech nederig op tegenover de overweldigende nee-stem. ‘We leren van deze ervaring’, zei hij. ‘Chili was niet tevreden met dit voorstel. De uitslag vergt van ons dat we met nog meer inzet werken aan een grondwet die ons allemaal vertegenwoordigt, die ons verenigt als land.’ Maandag staat al een afspraak gepland met de voorzitters van het parlement om een nieuwe route uit te stippelen, stelde hij.

Tegelijkertijd beloofde hij dat het nieuwe grondwetsproces niet zal afleiden van Chili’s urgente problemen: een haperende economie, het geweld tussen de staat en de inheemse Mapuche-bevolking in het zuiden, het woningtekort, de wachtlijsten in de zorg, de lage pensioenen. Als een knikje naar de conservatieve kiezers van Kast noemde hij expliciet Chili’s nationale symbolen. ‘We hebben een cultuur, tradities en symbolen die we moeten respecteren.’

Doodlopend pad

Zeker is dat de Chilenen niet opnieuw zullen stemmen over een onafhankelijke grondwetscommissie. Het parlement moet een hoofdrol spelen in de nieuwe zoektocht, stelde Boric. Hij kan niet anders, de tot nog toe bewandelde weg, in een lange bocht om de traditionele partijen heen, leidde tot een doodlopend pad.

Zijn vele tegenstanders in het parlement kunnen hem voorlopig de nederlaag inwrijven. Vandaar dat hij ze bij een volgend voorstel medeplichtig wil maken. Die tocht naar consensus wordt lang en hobbelig. Zijn regering leunt op een zeer diverse en wankele linkse coalitie, en ook de rechtse oppositie is verre van een eenheid.