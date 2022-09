Chili stemt over een progressieve nieuwe grondwet, maar voor veel Chilenen gaan de veranderingen te snel

Tegenstanders van de nieuwe grondwet demonstreren donderdag in de Chileense hoofdstad Santiago. Beeld Marcelo Hernandez / Getty

Wat maakt dit Chileense grondwetsreferendum zo bijzonder?

Grondwetten worden vaker herschreven in Latijns-Amerika, maar meestal heeft een autoritaire president daar de hand in. In Chili heeft zondag het volk het laatste woord over een tekst die is geschreven door een comité van gekozen afgevaardigden.

De 388 nieuwe grondwetsartikelen moeten de oude grondwet uit 1980 vervangen, een tekst die sindsdien meermaals is aangepast, maar in de kern nog stamt uit de dictatuur van generaal Augusto Pinochet. De militair die op 11 september 1973 met geweld een einde maakte aan de linkse regering van president Salvador Allende, hervormde Chili tot een neoliberaal land met een open economie, even welvarend als ongelijk.

De vraag die de 19 miljoen Chilenen zondag krijgen voorgelegd: willen jullie een geheel nieuwe basis onder jullie samenleving? Het eerste artikel van de nieuwe tekst omschrijft Chili als een ‘sociale en democratische rechtsstaat, plurinationaal, intercultureel, regionaal en ecologisch’.

Dat klinkt woke.

En dat is het ook. Het neoliberalisme maakt in het beoogde nieuwe Chili plaats voor een zeer betrokken staat die een lange lijst aan rechten garandeert: op onderwijs, zorg, sociale zekerheid, lichamelijke beweging, huisvesting, voeding, water, energie. De nieuwe grondwet rekent niet alleen af met het vrijemarktdenken dat Pinochet het land opdrong, ze is ook een radicale afslag richting een progressieve en postmoderne toekomst.

In de oude grondwet is de familie de ‘kern van de samenleving’ en staat de overheid in dienst van een ‘zo groot mogelijke spirituele en materiële verwezenlijking’ van het individu. Het nieuwe Chili wordt ‘inclusief’, erkent ‘families in diverse vormen’ en spant zich in voor de rechten van (onder anderen) vrouwen, inheemse minderheden, seksuele minderheden, gehandicapten, gevangenen en ouderen. Ook de natuur heeft rechten in de nieuwe tekst.

Hoe is Chili op dit punt beland?

Alles begon met een bedrag van 30 Chileense peso (zo’n 4 eurocent). In oktober 2019 kondigde de toenmalige regering van de rechtse president Sebastián Piñera aan dat de metrokaartjes 30 peso duurder zouden worden. Ogenschijnlijk weinig geld, maar voor veel Chilenen was het een zoveelste rechtse maatregel die de meerderheid raakte en de rijken ontzag.

De maatregel bleek een vonk in een kurkdroge stapel van onvrede. Manifestaties tegen de prijsverhoging veranderden snel in grote volksprotesten tegen het Chileense model, tegen ongelijke toegang tot onderwijs, zorg en pensioen, tegen een systeem waarin zelfs het water is geprivatiseerd. ‘Chili is ontwaakt!’, klonk het op straat. Na een halfjaar van felle demonstraties gaf president Piñera toe aan een prominente wens van de protestbeweging: een nieuwe grondwet.

Hij schreef een referendum uit met de vraag of de oude tekst moest worden vervangen. Tijdens die stembusgang, eind 2020, lieten de Chileense jongeren weer luidkeels van zich horen. De helft van het electoraat kwam opdagen, maar van die helft stemde 80 procent voor. Zij drukten ook hun stempel op de grondwetscommissie, een gezelschap van 154 leden, van wie 17 inheems en met evenveel mannen als vrouwen.

Gaan de jongeren zondag ook de laatste slag winnen?

Sinds de protesten van 2019 boekten progressieve Chilenen een indrukwekkende reeks overwinningen. Ze dwongen niet alleen het schrijven van een nieuwe grondwet af, maar kozen in december tevens Chili’s jongste president ooit en de meest linkse sinds Allende. De 36-jarige Gabriel Boric begon zijn politieke loopbaan als leider van linkse studentenbewegingen.

Maar het zou zomaar kunnen dat zondag aan die overwinningsreeks een einde komt. Enquêtes voorspellen dat een meerderheid van de Chilenen zal zeggen: de veranderingen gaan ons te snel. Met succes hamerde de tegencampagne de afgelopen maanden op het gevaar dat de nieuwe grondwet zou vormen voor Chili’s economie, hoe de tekst vol rechten voor minderheden knaagt aan traditionele waarden en hoe het land ten prooi dreigt te vallen aan opsplitsing. Vooral de voorgestelde ‘plurinationaliteit’, met zelfbestuur voor inheemse volkeren, leidde tot hevig verzet. Chili wordt opgesplitst, stellen de tegenstanders.

Wat gebeurt er als de nieuwe grondwet wordt weggestemd?

De peilingen kunnen ernaast zitten. Het percentage twijfelaars is groot en het feit dat de stembusgang dit keer (bij uitzondering) verplicht is, maakt de uitkomst lastig te voorspellen. Voorsorterend op verlies kondigde president Boric al aan dat na een ‘nee’ de zoektocht naar een nieuwe grondwet gewoon verdergaat. Dat was een opsteker voor de tegencampagne, die kon benadrukken dat een tegenstem evengoed een stem is voor verandering.