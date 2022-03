Chili’s jongste president en diens ‘feministische regering’ treden aan

Gabriel Boric met zijn vriendin Irina Karamanos na afloop van de inauguratieceremonie. Beeld AFP

Een foto ging deze week als lopend vuur over Chileense sociale media. Het beeld: een grijze auto met openstaande achterbak, een jongeman met mondkap over zijn baard, gekleed in een zwart T-shirt, tatoeages op zijn ontblote armen en een verhuisdoos in zijn handen, op de stoep een Billy-achtige kast. Het enige wat de man onderscheidde van een verhuizende student, was de te dure auto. Hier zag Chili hoe zijn aanstaande president zelf zijn spullen verhuisde naar zijn toekomstige ambtswoning. Vandaag treedt Gabriel Boric, met 36 jaar Chili’s jongste leider ooit, aan als staatshoofd.

In alles vertegenwoordigt Boric een nieuwe, progressief Chili dat in recente jaren zichtbaar werd in massale straatprotesten. Jonge Chilenen die opgroeiden na de dictatuur van Augusto Pinochet (1937 - 1990), maar drie decennia na het einde van zijn bewind nog steeds leefden in neoliberale model, eisten een eerlijker land met gelijke toegang tot onderwijs, zorg, pensioen en werk. De politicus Boric werd geboren in het studentenprotest, maakte de overstap naar het parlement en speelde de afgelopen twee jaar een cruciale rol in het tot stand komen van een grondwetgevend comité, verkozen om Pinochets grondwet te vervangen voor een nieuw, eerlijker Chileens fundament.

De activist werd parlementariër wordt president. Had hij aanvankelijk moeite om de benodigde handtekeningen bij elkaar te krijgen om zich überhaupt te kunnen kandideren, eenmaal kandidaat wist hij een brede linkse coalitie achter zich te verenigen. In de tweede ronde nam hij het op tegen de extreem-rechtse José Antonio Kast, een man die conservatief-christelijke waarden verkondigde, pleitte voor een anti-migranten-greppel langs de noordgrens en beloofde hard op te treden tegen het inheemse Mapuche-verzet in het midden van Chili. Het nieuwe Chili won het van het oude. Terwijl in peilingen de kandidaten dicht bij elkaar lagen, boekte Boric in de stembussen een overtuigende zege.

Feministische regering

De jonge Boric volgt de rechtse Sebastian Piñera op (twee keer zo oud als hij), die ondanks zijn politieke kleur toegaf aan de demonstranten en het land richting een referendum over het schrijven van een nieuwe grondwet loodste. Met Boric treedt ook Chili’s meest progressieve kabinet ooit aan, met veertien vrouwelijke en tien mannelijke ministers. In de campagne beloofde hij al een ‘feministische regering’ te zullen vormen. In zijn ploeg zit onder andere Antonia Urrejola, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken was tot vorig jaar voorzitter van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten. Maya Fernandez, schoondochter van de door Pinochet afgezette linkse president Salvador Allende, wordt minister van Defensie. Klimaatwetenschapper Maisa Rojas mag het nieuwe milieubeleid van Chili gaan vormgeven.

Op zijn bureau (in zijn nieuwe ambtswoning in een van Santiago’s armere wijken) wacht de president een stapel explosieve dossiers. Migratie geldt als een van de grootste uitdagingen. Vooral in het noorden van Chili, waar de meeste migranten (onder meer Venezolanen, Cubanen, Haïtianen) binnenkomen, borrelt de onvrede en woede. Nog niet zo lang geleden staken lokale bewoners een migrantenkamp in de brand. De extreem-rechtse Kast presteerde in de regio goed.

Mijnen

De Chileense economie is een andere puzzel, Boric zal moeten bewijzen dat hij ondanks een links sociaaleconomisch beleid de Chileense welvaart op peil kan houden. Hij beloofde belastinghervormingen om onder andere het minimumloon te kunnen verhogen en een nieuw pensioenstelsel en zorgsysteem te kunnen bekostigen. Het zijn ingrepen die rechtstreeks indruisen tegen het neoliberale model dat Chili veel welvaart (en ongelijkheid) bracht.

In zijn campagne beloofde hij bovendien een groener Chili, maar de uitbuiting van Chili’s natuurlijke rijkdommen is vrijwel geheel geprivatiseerd. Zelfs het water is niet in staatshanden. De enorm winstgevende private mijnbouwsector staat tegelijkertijd te boek als een grote vervuiler. Boric wil met wetten gletsjers beschermen en een staats-lithiumbedrijf openen als tegenhanger voor private bedrijven die tegen de nodige milieuschade het kostbare metaal winnen uit zoutvlaktes in het noorden.

Tegelijkertijd is zijn aantreden slechts een van twee grote veranderingen die Chili dit jaar staan te wachten. In april verlopen de eerste negen maanden van het grondwetcomité. De kans is groot dat het comité gebruikmaakt van de toegestane drie maanden verlenging van zijn mandaat. Wat betekent dat in juli er een nieuwe tekst moet liggen waarover de Chilenen het vervolgens eens moeten worden in een referendum. Amper aangetreden zal Boric zich als vereniger moeten bewijzen in een Chili dat zowel een progressieve als conservatieve inborst heeft. Hij heeft daarbij aan zijn zijde zijn vriendin Irina Karamanos, voorvrouw van een van Chili’s feministische bewegingen.