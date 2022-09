Chileense president Boric vervangt zes ministers na afgekeurd grondwetsvoorstel

De linkse Chileense president Gabriel Boric. Beeld ANP / EPA

De nieuwe benoemingen kunnen worden gezien als een afslag naar het midden. De in maart aangetreden Boric, de jongste regeringsleider in Latijns-Amerika, noemde de ingreep ‘pijnlijk maar nodig’. Afgelopen zondag stemde Chili over een nieuwe, zeer progressieve grondwet, waarvoor zijn linkse kabinet uitvoerig campagne had gevoerd. De bevolking keurde het voorstel met een grote meerderheid (62 procent) af.

Met zijn nieuwe ministersbenoemingen neemt Boric een afslag naar het midden en kiest hij voor ervaring. Doorgewinterde centrumlinkse politici als Carolina Tohá (de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken) en Ana Lya Uriarte (secretaris-generaal, een soort staatssecretaris van Algemene Zaken) betreden zijn ploeg. Enkele vertrouwelingen worden juist opgeofferd.

Zo keert de oude minister van Binnenlandse Zaken Izkia Siches, een hoofdrolspeler in de studentenprotesten die Boric’ verkiezingswinst inluidden, niet terug in zijn kabinet. Zijn grote vertrouweling Giorgio Jackson (de oude secretaris-generaal) krijgt op zijn beurt een minder prestigieuze post: minister van Sociale Ontwikkeling.

Hernieuwde moed

Tijdens een televisietoespraak op zondagavond liet Boric al weten dat een grote hervorming van zijn kabinet op komst was. Dat was nodig, zo zei hij, om de komende periode met ‘hernieuwde moed’ in te gaan. Hij zal zoeken naar ‘de snelste weg’ om een nieuw grondwetsvoorstel aan de bevolking voor te kunnen leggen en vindt dat de regering daarin een centrale rol moet spelen. Het grondwetsvoorstel van dit weekend was nog geschreven door een overwegend links gekleurde, maar politiek onafhankelijke commissie.

Voorlopig blijft de neoliberale grondwet, geschreven in de tijd van de dictator Augusto Pinochet (1973 tot 1990), nog van kracht. In een eerder referendum stemde tachtig procent van de Chileense bevolking ervoor om die te vervangen.

Hoewel Boric niet meeschreef aan het grondwetsvoorstel van afgelopen zondag, waren zijn idealen en ideeën duidelijk erin verweven. De concepttekst beloofde onder meer zelfbeschikking voor Chili’s oorspronkelijke bewoners, legalisering van abortus en het recht op huisvesting, onderwijs en pensioen, waarschijnlijk betaald via veel hogere belastingen.