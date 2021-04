Chicago geeft ‘ondraaglijke’ beelden vrij van agent die 13-jarige jongen doodschiet

Actievoerders demonstreren in Chicago naar aanleiding van de vrijgegeven beelden van de dood van de 13-jarige Adam Toledo. Beeld AP

Opnieuw leidt politiegeweld tegen met name zwarte Amerikanen tot grote woede en verontwaardiging. Vorig weekend werd in Minneapolis, ongeveer 650 kilometer verderop, een 20-jarige zwarte man doodgeschoten door de politie. In Minneapolis en nu ook Chicago gingen de afgelopen dagen opnieuw mensen de straat op.

Tegelijkertijd is in Minneapolis het proces tegen Derek Chauvin bezig, de agent die een jaar geleden de 40-jarige George Floyd doodde – het begin van de wereldwijde protesten van de Black Lives Matter-beweging. Donderdag was in de moordzaak de laatste dag met de getuigenverhoren, na het weekeinde houden openbaar aanklagers en verdediging hun slotpleidooien.

Op de schokkende bodycam-beelden die de Chicagose autoriteiten donderdag vrijgaven, is te zien hoe de 13-jarige Adam Toledo van dichtbij wordt neergeschoten. In de nacht van 28 op 29 maart is de jongen op straat. Een agent beveelt hem te stoppen en zijn handen te laten zien. Op het moment dat de jongen daar gehoor aan geeft, wordt hij van dichtbij neergeschoten.

Op de videobeelden is niet te zien of Toledo een wapen draagt. Volgens de advocaat van zijn familie was dat niet het geval. ‘Het maakt niet uit wat hij daar om 2.30 uur deed, feit blijft dat hij ongewapend was’, aldus de advocaat. Het OM stelt echter dat Toledo wel degelijk een wapen droeg en dat kort ervoor had laten vallen.

De agent in kwestie reageerde met een collega op een melding van pistoolschoten in Little Village, een buurt in Chicago waarvan de inwoners overwegend latino zijn. Aanvankelijk wilden de autoriteiten de video niet vrijgegeven, waarbij de leeftijd van de jongen als excuus werd gebruikt. Onder grote druk werd het materiaal alsnog openbaar gemaakt.

‘De sluier is weggenomen’, zei een buurtbewoner tegen de Chicago Sun Times. ‘We zien dat de politie van Chicago denkt dat ze de straat op kan gaan en iedere jongen, ieder persoon kan doden.’ Vrijdag worden opnieuw protesten verwacht.