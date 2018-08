Chic modemerk Nina Ricci gaat streetwise met jong Nederlands duo aan kop

Een model in een creatie van de Nederlandse ontwerpers Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, eind april in het Zuid-Franse Hyeres. Foto ANP

Rushemy Botter (33) en Lisi Herrebrugh (28) het Nederlandse duo achter modemerk Botter krijgen per direct de creatieve leiding over het klassieke Franse modemerk Nina Ricci.Met de aanstelling bij Nina Ricci maken ze de stap van experimentele catwalkmode naar de rode loper. Nu is het alleen nog maar een kwestie van tijd voordat sterren van het kaliber van Beyoncé in een ontwerp van Botter te zien zijn.

Het is geen voor de hand liggende combinatie: twee jonge Nederlandse modeontwerpers die zijn doorgebroken met kleurrijke mannenkleding aan het hoofd van een Frans modemerk dat groot is geworden met oldskool chic. Botter heeft naam gemaakt met eigentijdse mannenmode waarin streetwear-elementen zoals petten en sneakers worden gecombineerd met klassieke pakken, oude visnetten en opblaasbeesten op het hoofd. Maria Ricci, die in 1932 samen met haar zoon Robert haar eigen merk begon, maakte naam met verfijnde, romantische jurken. Getypeerd in kledingstukken is Botter een colbert en Nina Ricci een jurk.

‘Ze willen een revolutie, en dat willen wij ook. Wij brengen een nieuwe energie en een nieuwe definitie van elegantie mee’, aldus Rushemy Botter woensdagvanuit de taxi op weg naar het hoofdkantoor van Nina Ricci in Parijs. Botter en zijn vriendin en creatief partner Herrebrugh werden woensdag officieel voorgesteld aan het team van Nina Ricci, maar de onderhandelingen over deze baan een toppositie speelden al veel langer. José Manuel Albesa, hoogste baas van de Spaanse modegroep Puig (eigenaar van Nina Ricci), zag hun werk voor het eerst in januari in Parijs, tijdens de voorronden van de LVMH-prijs, de meest prestigieuze prijs in de modewereld. Het duo was daarvoor geselecteerd en schopte het tot de laatste tien finalisten.

Aan het invloedrijke vakblad Women’s Wear Daily liet Albesa weten dat hij ‘op zoek was naar iets unieks’. Logisch, want het is al jaren stil rond Nina Ricci. Niet dat de kleren van hoofdontwerper Guillaume Henry, die in maart na drie jaar vertrok bij het modehuis, niet mooi waren. Zijn creaties waren damesachtig en elegant, maar weinig vernieuwend. Prima kleren voor keurige dames, maar geen opzienbarend werk dat de aandacht trok. En blijkbaar wil Albesa dat wel: aandacht trekken. Anders had hij niet voor zo’n spraakmakend en relatief jong duo gekozen. Botter is nog geen gevestigde naam, maar het label is jong en cool eigenschappen die niet direct voor Nina Ricci gelden en die het merk wél hard nodig heeft als het een groter publiek wil aanspreken.

Cum laude

Botter studeerde vorig jaar af aan de Antwerpse modeacademie, Herrebrugh studeerde in 2014 cum laude af aan het Amsterdam Fashion Institute. Sinds ze hun eigen merk zijn begonnen, trekken ze internationaal veel aandacht. Met uitgesproken kleuren, een oversized pasvorm en het gebruik van badges en teksten zitten ze boven op de tijdgeest. Hun kleding is streetwise, maar zit ook vol referenties naar klassieke kleding als pakken en overhemden, een combinatie die het momenteel goed doet. Bovendien zijn ze niet bang om actuele thema’s als milieuvervuiling aan te snijden enter de visnetten en opblaasbeesten uit de collectie Fish or Fight. Begin mei wonnen ze de eerste prijs tijdens het jaarlijkse modefestival in Hyères, dé plek waar jong talent wordt opgepikt door het establishment.

Patronenwonder

Ze runnen hun eigen merk vanuit Antwerpen; Botter heeft daar gestudeerd, en woon- en werkruimte is er minder duur dan in Amsterdam. Bovendien ligt Antwerpen dichter bij Parijs nog altijd de plek waar het allemaal gebeurt op modegebied. Botter en Herrebrugh zijn privé al negen jaar samen. Hij is het creatieve brein, zij is het patronenwonder. Voor Puig-baas Albesa maakten ze de afgelopen maanden een aantal schetsen om hun visie op het Franse modemerk te laten zien. Hun eerste collectie presenteren ze in maart 2019, tijdens de Paris Fashion Week. Botter: ‘We vinden de historie van Nina Ricci heel inspirerend. Maar we willen ook een nieuwe ziel creëren, eentje die past bij deze tijd. Voor ons is dit een unieke kans. En het past bij ons: wij varen onze eigen koers en kiezen nooit iets dat voor de hand ligt.’

Lisi Herrebrugh (links) en Rushemy Botter werken samen onder de naam Botter. Foto Getty