Cherson nog verder geïsoleerd door verwoesting laatste brug over de Dnipro

Een straat in de stad Marhanets, regio Dnipropetrovsk, afgelopen vrijdag. In de regio vielen dertien doden en raakten elk mensen gewond door recente beschietingen. Beeld AFP

De verwoesting van de brug is bevestigd door de Britse denktank ISW (Institute for the Study of War). Zonder de drie bruggen zijn Russische troepen die Cherson bezetten nagenoeg afgesloten van aanvoer van verse troepen en materieel. Dat maakt ze heel kwetsbaar bij een aanval van Oekraïne, dat al geruime tijd een offensief bij Cherson voorbereidt.

Het tegenoffensief bij Cherson is tot nu toe een oefening in geduld. Het zit er al weken aan te komen, maar het Oekraïense leger maakt geen haast. In plaats van zich onbesuisd in de strijd te storten, vertrouwt het op een stelselmatig uithollen van de Russische strijdmacht. Het uitschakelen van de bruggen raakt de vijand daarbij het hardst. Hiermee wordt niet alleen aanvoer van troepen en munitie onmogelijk, maar zitten troepen straks, in geval van een Oekraïense aanval, ook als ratten in de val.

Om de druk op Cherson te verlichten vallen Russische troepen de Oekraïners nu in het oosten van het land aan met alles wat ze hebben. De hoop is dat Oekraïne troepen uit het zuiden moet vrijmaken om die in het oosten te hulp te schieten, wat de Oekraïense opmars bij Cherson zou vertragen.

Gevochten wordt er even buiten de industriestad Donetsk, die in handen is van de afvallige, pro-Russische ‘Donetsk Volks Republiek’. Daar heeft Rusland zaterdag na zware gevechten naar eigen zeggen het dorp Pisky ‘bevrijd’.

Welvarende voorstad

Satellietbeelden suggereren dat Pisky zelf die bevrijding niet heeft overleefd: wat er van het dorp nog overeind stond, is met de grond gelijkgemaakt. Ooit een welvarende voorstad van Donetsk, was het in 2014 en 2015 al ernstig gehavend. Bijna iedereen vluchtte weg, en bleef weg. In 2016 telde een bezoekende BBC-journalist er nog maar 18 inwoners, van de 2.000 die er ooit waren.

Beschietingen werden ook weer gemeld bij Europa’s grootste kerncentrale bij Zaporizja. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van deze beschietingen, die in het ergste geval kunnen leiden tot een nucleaire ramp. De centrale is in handen van Russische troepen, maar wordt bemand door Oekraïners. Gezinnen van deze werkers zijn dit weekeinde met duizenden weggevlucht, uit angst voor de toenemende dreiging. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt Rusland van ‘nucleaire chantage’: zij gebruiken de kerncentrale als een schild en als een dreigement, aldus Zelensky.

De explosies die op 9 augustus de vliegbasis Saki op de Krim grotendeels verwoestten, hebben geleid tot de val van de Russische admiraal Igor Osipov. De bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot werd uit zijn functie ontheven en vervangen door zijn vice-admiraal Viktor Sokolov. Op de vliegbasis van de marine, die gebruikt werd voor luchtaanvallen op Oekraïens grondgebied, werden op 9 augustus zeker acht Russische gevechtsvliegtuigen vernietigd.

De Russen gingen ervan uit dat de cruciale basis op de Krim buiten bereik van Oekraïne lag. Dat bleek een grove misrekening. Eenzelfde inschattingsfout leidde eerder al tot de ondergang van het Russische vlaggenschip Moskva, dat op 13 april 2022 door Oekraïense raketten tot zinken werd gebracht. Admiraal Osipov kwam er destijds bij president Vladimir Poetin met een berisping van af. De tweede misser op de Krim leidden alsnog tot zijn ontslag, dat door Russische media is gemeld.