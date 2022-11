Cherson is bevrijd, maar voor euforie is het nog te vroeg

Oekraïense soldaten blokkeren de doorgang naar Cherson. De Russen zijn weliswaar weg, maar het is er nog niet veilig. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Over het gehavende asfalt naar Cherson stuift een Lada. Achter het stuur zit een vader die zijn dochter acht maanden niet heeft gezien. Zij zat in bezet gebied, hij aan de andere kant van het front. ‘Ik heb vijf maanden in de loopgraven gevochten om haar te bevrijden’, zegt Oleksandr Slesjnoesj.

Nu is het eindelijk zover. Cherson, de enige provinciehoofdstad die Rusland wist te bezetten, is bevrijd. Vrijdag bereikte het Oekraïense leger het centrum van de stad na een van de zwaarste slagen in de oorlog.

Slesjnoesj heeft op zijn telefoon de beelden gezien waar hij zo van droomde. Van bevrijde burgers die langs de kant staan te juichen met Oekraïense vlaggen. Van zijn kameraden die het geelblauw hijsen boven overheidsgebouwen. Van mensen die grote posters met de tekst ‘Rusland is hier voorgoed’ aan flarden scheuren – het Russische ‘voorgoed’ duurde iets langer dan acht maanden.

Maar bij het laatste checkpoint voor bevrijd gebied moet Slesjnoesj plots in de remmen. Een soldaat, nota bene van het Oekraïense leger, verspert hem de weg. ‘Geen burgers vanaf hier.’

‘Laat me verdomme door, ik wil mijn dochter ophalen’, zegt Slesjnoesj. ‘Morgen bombarderen die klootzakken haar misschien wel.’

Maar Roman, de 29-jarige soldaat op het checkpoint, laat alleen militairen door. Hij zwaait naar de mannen bovenop gepantserde wagens en kijkt ze dromerig achterna. Hij kan zelf niet wachten om Cherson in te rijden. De stad waar hij vroeger met zijn ouders stopte onderweg naar een vakantieadres op de Krim. Een smeekbede aan zijn bevelhebber heeft niet geholpen: er moet iemand op het checkpoint blijven om burgers tegen te houden. Want Cherson is bevrijd, maar niet veilig.

Voorzichtige verkenning

Voorzichtig verkent het Oekraïense leger de stad die vol kan zitten met dodelijke vallen. Donderdag raakten er al twee soldaten gewond toen ze net buiten Cherson een huis inliepen en daarmee een verstopt Russisch explosief lieten afgaan. Alvast opgeblazen door Rusland: de televisietoren, de energiecentrale, verscheidene ketelhuizen. Na de oversteek naar de oostoever van de Dnipro blies Rusland ook de bruggen op.

Maar de door Moskou aangekondigde ‘gecontroleerde terugtrekking’ eindigde in chaos. Militaire bloggers in het Russische leger zeggen dat er paniek uitbrak onder de soldaten die als laatste het water over probeerden te vluchten terwijl ze beschoten werden door het Oekraïense leger. ‘Veilig de rivier oversteken lukt niet meer’, schreef de Russische hardliner (en MH17-hoofdverdachte) Igor Girkin vrijdag. Hij sprak van ‘een militaire catastrofe’.

‘Het is niet zo dat de vijand vertrekt’, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag. ‘Het zijn de Oekraïners die de bezetters tegen een hoge prijs verdrijven.’

Voor Oekraïne is de bevrijding van Cherson een grote, maar zwaarbevochten overwinning. De weg naar Cherson voert langs zwartgeblakerde huizen, ontplofte benzinestations en meloenvelden vol kraters en loopgraven.

Oekraïne zwijgt over het dodental onder de eigen gelederen. De hoogste Amerikaanse generaal zei deze week dat er ongeveer 100 duizend Oekraïense soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt sinds het begin van de oorlog. De Russen zouden net zoveel soldaten zijn verloren.

Bedrukte stemming

Voor euforie is het te vroeg, zeggen Oekraïeners. Vlak achter het front, in de stad Mykolajiv, is de stemming bedrukt. De inwoners van Vredesboulevard 70 gingen donderdag naar bed met het nieuws dat Rusland eindelijk uit hun provincie werd verdreven. Maar vrijdagochtend staan ze in pyjama’s op straat, kijkend naar brandweerlieden die over de brokstukken klauteren van hun flatgebouw. ‘We hoopten dat de aanvallen zouden stoppen nu de vijand is teruggedreven’, zegt een vrouw op pantoffels in de modder.

Na een nachtelijke Russische aanval op een appartementencomplex Mikolajiv. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Maar Rusland blijft ook vanaf de oostoever raketten afvuren die woonhuizen in stof veranderen. Dmytro Pletentsjoek, een kapitein bij de Oekraïense marine en woordvoerder van de troepen in Mykolajiv, vreest dat Cherson het lot van Mykolajiv wacht. ‘Nu wordt Cherson het front. Ze gaan de stad proberen kapot te schieten.’

‘Iedereen hierheen’, schreeuwt een brandweerman bovenop het puin in Mykolajiv. ‘Brancard en lijkzak!’

En dan gebeurt er wat er in Mikolajiv bijna dagelijks is gebeurd dit jaar. In een tent van het Rode Kruis zet iemand een streepje op een papier. Dode nummer vijf. Een man met ‘recherche’ op zijn uniform maakt een foto van het lijk. Een politieagent houdt een gillende vrouw tegen die onder het politielint door wil. ‘Laat me erdoor’, gilt de oude vrouw. ‘Dat is mijn kind dat daar ligt! Mijn kind, mijn lieve kind!’

Ze wordt naar een ziekenwagen begeleid door een stadgenoot. De 21-jarige Sandra Nikolina zegt dat ze eigenlijk veel te jong is voor het werk als traumapsycholoog, ‘maar iemand moet het doen’. Ze heeft vandaag een 16-jarige jongen omhelst die plots geen ouders meer heeft. En een oude man en diens kleinzoon – de man heeft geen zoon meer, de kleinzoon geen vader.

Aan het begin van de middag, als Rusland ‘de voltooiing van de terugtrekking’ aankondigt, staat het dodental aan de Vredesboulevard op zeven. ‘Klootzakken’, zegt Nikolina. ‘Maar we gaan winnen. Ik hoop het niet, ik weet het zeker.’