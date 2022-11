Cherson blij maar voorzichtig, alarm voor mijnen en boobytraps

Duizenden mensen gingen dit weekend ondanks waarschuwingen voor boobytraps de straat op in Cherson. Beeld AP

‘We weten niet of ze willen vechten, vluchten of zich overgeven’, aldus de president. Ook zonder zijn waarschuwingen zijn de toegestroomde burgers van Cherson op hun hoede. Na bijna negen maanden bezetting achten ze de Russen tot alles in staat, zelfs dat ze uit wraak nog een raket of granaat afschieten op de feestvierende menigte op het plein. The New York Times citeert de kapster Svitlana Horbunova, die zegt: ‘iedereen verwacht nog iets. Iedereen is bang.’

Voordat de Russische troepen vertrokken, hebben ze ook doelbewust de hele infrastructuur van de stad verwoest, zodat Cherson zonder water, stroom, voedsel en medicijnen zit. ‘De bezetters en collaborateurs hebben alles gedaan om de mensen die in Cherson bleven, zoveel mogelijk te laten lijden in de dagen, weken, maanden dat ze hebben moeten wachten’, zegt Roman Holuvnya, adviseur van de burgemeester van Cherson. Konvooien om de stad te bevoorraden staan volgens de Oekraïners al klaar om Cherson in te gaan zodra de wegen zijn ontdaan van Russische mijnen.

Hoeveel bewoners uiteindelijk tot het laatst in Cherson zijn gebleven blijft voorlopig gissen. Volgens The New York Times is driekwart van de bevolking in de loop van de bezetting vertrokken – vrijwillig of gedwongen – en zouden zo’n 75 duizend mensen de Russische bezetting van de stad tot het laatst hebben uitgezeten.

Vlag begraven

Volgens de Oekraïense gouverneur van Cherson hebben Russische troepen ‘bijna alles’ in Cherson geboobytrapt. Hij waarschuwde voorlopig ‘drukke plaatsen te mijden’. Desondanks zijn zaterdag en zondag duizenden mensen de straat opgegaan om Oekraïense soldaten welkom te heten met bloemen en omhelzingen. Iedereen heeft maanden naar dit moment toegeleefd: ‘We hebben op jullie gewacht! We houden van jullie!’ Op Twitter is een filmpje te zien van een vrouw die voor haar huis een stoeptegel weghaalt en onder het zand vandaan een in plastic verpakte Oekraïense vlag tevoorschijn haalt, die ze daar uit angst voor de Russen bijna negen maanden geleden had verborgen.

De Russische terreur tegen burgers speelde zich af in het geniep, vertellen de achterblijvers. Bewoners vertellen hoe vrienden en familieleden ’s nachts uit hun huizen werden gehaald en verdwenen. Om hoeveel mensen het ging, en wat er met ze is gebeurd, is niet duidelijk. Zaterdag arriveerden tweehonderd Oekraïense politiemannen in de stad om te zoeken naar sporen van oorlogsmisdaden.

‘De Hel’

Het Oekraïense leger heeft nu het hele westelijke deel van de regio Cherson bevrijd. Het deel aan de oostkant van de rivier de Dnipro is echter nog steeds in Russische handen. Het Kremlin heeft volgens het Russische persbureau Tass een nieuwe ‘tijdelijke hoofdstad’ voor dit nog bezette deel van de provincie aangewezen: het havenstadje Henitsjesk, dat voor de oorlog 19 duizend inwoners telde.

Met de bevrijding van Cherson is de oorlog in Oekraïne nog niet afgelopen. Aan het oostelijk front wordt zwaar slag geleverd om de Oekraïense stad Bakmoet in het Donetsk-gebied. Rusland lijkt die stad koste-wat-kost te willen veroveren, als compensatie voor het verlies van Cherson en pijnlijke nederlagen in Loehansk en bij Kyiv. Zelensky noemde de gevechten in Donetsk zaterdag ‘de hel’. Oekraïne weet tot nu toe de aanvallen bij Bakmoet af te slaan. Bij Cherson beschiet het Oekraïense leger op zijn beurt de gevluchte Russen die zich aan de overkant van de rivier de Dnipro proberen in te graven. Volgens The New York Times zijn er aanwijzingen dat Oekraïne ook een nieuwe aanval wil inzetten tussen deze twee fronten in, om de Russen geen rust te gunnen in de snel naderende winter.