Chemiebedrijf DSM fuseert met kleinere Zwitserse concurrent; winstgroei in dubbele cijfers verwacht

Een onderzoeker kweekt bij DSM in Delft een micro-organisme op in een proefopstelling. Beeld ANP

De besturen van de bedrijven staan unaniem achter de fusie, zo maakten zij dinsdag bekend. DSM-Firmenich, zoals het fusiebedrijf zal heten, houdt zijn hoofdkantoren in Maastricht en Zwitserland. Investeerders zien de overname wel zitten: bij de opening van de Amsterdamse beurs steeg het aandeel van DSM met 10 procent.

Het bedrijf telt straks 28 duizend werknemers wereldwijd. Daarvan zullen tweeduizend in Delft blijven werken bij de divisie biotechnologie, aldus de bedrijven. Die divisie is goed voor 2.7 miljard euro omzet. De divisies parfum, persoonlijke verzorging en gezondheid opereren vanuit Zwitserland. De totale omzet van DSM-Firmenich zal 11.4 miljard euro bedragen.

Bijna een overname

65,5 procent van het bedrijf komt in handen van aandeelhouders van DSM, de rest gaat naar de eigenaren van het private Firmenich. Daarmee komt fusie dicht bij een overname door DSM. Die indruk wordt versterkt doordat DSM alle topposities in handen krijgt: DSM-ceo’s Dimitri de Vreeze en Geraldine Matchett behouden hun posities in DSM-Firmenich. Patrick Firmenich, momenteel nog voorzitter van Firmenich, doet een stap terug en wordt vicevoorzitter.

De Zwitsers hebben 3,5 miljard euro meegenomen als extra inleg, al is dat bedrag mogelijk nog aan veranderingen onderhevig. Daarmee pogen ze de lagere omzet die Firmenich draait te compenseren: vorig jaar was de omzet van DSM 9,2 miljard euro, terwijl Firmenich 4,17 miljard euro omzette.

Jaarlijks moet de omzet van het fusiebedrijf met 500 miljoen euro stijgen, doordat de voedingsproductie van de bedrijven gecombineerd zal worden. Voor de winstmarge zal de fusie zoden aan de dijk zetten, denken de bedrijven: ze verwachten winstgroei in de dubbele cijfers.

Familiebedrijf

Familiebedrijf Firmenich, dat in 1895 de deuren opende in Zürich, is de op één na grootste fabrikant van geur- en smaakstoffen ter wereld. Daarmee sluit de productieketen haarfijn aan op de nieuwe koers die DSM in september vorig jaar inzette.

Voorheen produceerde het bedrijf naast voeding en gezondheidsproducten ook op grote schaal hoogwaardige kunststoffen voor onder andere windmolens en de auto-industrie. Die materialendivisie is in delen in de etalage gezet het afgelopen jaar. Het laatste restant is nu ook van de hand gedaan, maakte DSM dinsdagochtend bekend.