Chemiebedrijf 3M koerst af op miljardenschikking met overheid VS wegens pfas

Het logo van chemiereus 3M bij het hoofdkantoor in Minnesota. Beeld Reuters

De partijen zouden een voorlopig akkoord hebben gesloten, vlak voor de eerste zitting van een federale rechtszaak tegen 3M in South Carolina. Met een miljardenschikking – volgens Bloomberg voor een bedrag van 10 miljard dollar (9,3 miljard euro) – hoopt 3M de zaak mogelijk af te wenden. Tegen 3M lopen enkele duizenden rechtszaken in de VS.

Zowel in de VS als in Nederland (en België) gaat het om pfas, een verzamelnaam van chemicaliën die in talloze producten zitten, van voedselverpakkingen tot anti-aanbakpannen en van regenjassen tot zonnepanelen. De stoffen zijn in zekere zin handig, want hittebestendig en vuil- en vetafstotend, maar worden in het milieu amper afgebroken. Het federale milieuagentschap van de VS brengt pfas in verband met groeiachterstanden en verhoogde risico’s op kanker.

Via onder meer drinkwater krijgen mensen de stoffen binnen. In Nederland is bij ruim de helft van de metingen in het drinkwater de pfas-concentratie hoger dan het RIVM adviseert. Een fabriek van 3M in het Vlaamse Zwijndrecht, op 10 kilometer afstand van de provincie Zeeland, heeft jarenlang pfas in de Schelde geloosd. Reden voor minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, om tegen 3M in het geweer te komen.

Gezondheidsschade

De inname van pfas leidt tot zorgen over gezondheidsschade: Harvard-onderzoek suggereert dat baby’s met een hoog pfas-gehalte in hun bloed als kleuter een minder sterke immuunreactie op vaccinaties hebben. 3M beweert dat pfas veilig zijn en geen grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Desalniettemin stopt het bedrijf vanaf 2025 met de productie van de chemicaliën.

Chemiebedrijven die schadelijke stoffen in het milieu lozen komen daar niet langer zomaar mee weg. Afgelopen vrijdag schikten ook DuPont, Chemours en Corteva voor omgerekend 1,1 miljard euro met steden, dorpen en wateragentschappen in de VS.

In Nederland adviseerde het RIVM vorig jaar zo min mogelijk vis, garnalen en schelpdieren uit de Westerschelde te eten vanwege de pfas-concentratie in deze dieren. Vissers konden daardoor hun waar niet meer kwijt. 28 Zeeuwse ondernemers zeggen daarvan schade te hebben ondervonden. Ook een campingeigenaar in wiens meer gasten niet meer mochten zwemmen, meldde zich. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil de geleden schade op 3M verhalen.

Schikking in Vlaanderen

Harbers wil daarbij gelijk optrekken met Vlaanderen. De Belgische deelstaat sloot een akkoord met 3M, dat 571 miljoen euro toezegde en zich committeerde aan strengere milieunormen. Harbers zegt een uitnodiging van 3M te hebben ontvangen om de aansprakelijkheidsstelling te bespreken. De twee opties: een schikking of een gang naar de rechter.

Op Europees niveau heeft Nederland samen met vier andere landen gepleit voor een pfas-verbod. De Europese Commissie werkt aan een definitief voorstel dat in 2025 wordt voorgelegd aan de lidstaten.