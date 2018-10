Chemicus veroordeeld voor invoer verboden designer drugs - 'vergelijkbare werking als harddrugs'

De rechtbank van Den Bosch heeft de 48-jarige chemicus Gordon G., eigenaar van een Amsterdamse groothandel in chemische stoffen, donderdag veroordeeld voor de invoer van verboden psychoactieve middelen die hij verhandelde als designer drugs. Volgens de rechter hebben deze stoffen 'een vergelijkbare werking als harddrugs, waarvan algemeen bekend is dat ze schade toebrengen' aan de gezondheid van de gebruikers.

‘Bovendien bekostigen gebruikers hun drugsgebruik vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen’, oordeelde de rechtbank van Den Bosch.

Foto Getty Images

Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat G. in 2012 twee maal de psychoactieve stof mefedron heeft geïmporteerd op luchthaven Schiphol, via een verzending uit India. Ook heeft hij gepoogd om mefedron (en methylfenidaat) via Portugal in te voeren. Mefedron staat sinds 2012 op lijst 1 met (verboden) verdovende middelen van de Opiumwet.

Ernstig vergrijp

De rechter zei dat voor zo’n ernstig vergrijp een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gepast is. Maar omdat de juridische procedure zo lang heeft geduurd, zette hij die straf om in een voorwaardelijke celstraf van drie maanden plus een geldboete van 10 duizend euro. Dat is conform de strafeis van het Openbaar Ministerie.

De advocaat van G. had voor vrijspraak gepleit. De chemicus betwistte tijdens de rechtszitting de meetresultaten over de samenstelling van de vaten met chemische stoffen. Ook suggereerde hij dat er wellicht een productiefout in India is gemaakt. G. legde uit dat hij alleen handelt in psychoactieve stoffen die (nog) legaal zijn. Zodra de autoriteiten een chemische stof tot illegale drug verklaart, zoekt hij zijn toevlucht tot andere legale stoffen. ‘De mensen willen fun hebben’, zei hij voor de rechtbank. ‘Niets van mijn handel is illegaal.’

Een tweede verdachte, financieel directeur Herman F. (71), werd vrijgesproken. Hij zei voor de rechtbank in de veronderstelling te zijn dat het bedrijf alleen handelde in legale designer drugs. ‘Ik heb geen verstand van chemicaliën’, zei hij tegen de rechter. Ook de rechtbank oordeelde dat hij als financieel directeur niet direct betrokken was bij de invoer van verboden chemische stoffen ofwel drugs.

Kat-en-muisspel

De rechtszaak tegen de Canadese chemicus Gordon G., geboren op Cuba, bracht vooral ook het kat-en-muisspel tussen overheid en ontwerpers van nieuwe synthetische drugs in de openbaarheid. Politie en justitie kunnen pas ingrijpen als zo’n nieuwe drug op de verboden lijst met verdovende middelen is geplaatst.

Dat constateerde hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops ook in zijn onlangs gepubliceerde onderzoek naar synthetische drugs (Waar een klein land groot in kan zijn). Omdat Nederland geen wettelijke basis heeft om tegen nieuwe psychoactieve stoffen op te treden, wordt het steeds meer gebruikt als uitvalsbasis voor handelaren in deze nieuwe drugs.

'Generieke lijsten’

‘Ons land kent nog steeds een systeem waarin per afzonderlijk middel een besluit moet worden genomen, een manier van werken die het kat- en-muisspel tussen overheid en producenten in de hand werkt’, aldus Tops. In andere landen wordt veel meer met ‘generieke lijsten’ gewerkt. Zo zijn in België sinds september 2017 hele groepen van psychoactieve stoffen verboden.

Het OM meent, evenals Tops en andere deskundigen, dat het hoog tijd wordt dat ook de Nederlandse wetgeving op dit punt wordt aangepast. Anders blijft de overheid maar achter de chemici aanhollen, die steeds weer nieuwe (nog legale) designer drugs ontwerpen.