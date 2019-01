Chef-dirigent Gatti ‘hoorde pas bij bekendmaking ontslag over beschuldiging van ongepast gedrag’

Dirigent Daniele Gatti repeteert met Concertgebouworkest. Beeld ANP

Dat stellen de advocaten van de Milanese dirigent. De reden dat Gatti naar buiten treedt, zijn de uitspraken van Jan Raes, de algemeen directeur van het Concertgebouworkest, vorige week in Het Parool en NRC Handelsblad. De kampen zouden een afspraak hebben om niet naar buiten te treden tot er overeenstemming was bereikt, menen de Italianen.

Raes, die interviewverzoeken van de Volkskrant over de affaire steeds afsloeg, gaf in de interviews te kennen dat de beëindiging van de samenwerking het gevolg was van geschaad vertrouwen door de manier waarop Gatti zich verdedigde in de gesprekken die volgden op de publicatie van The Washington Post op 26 juli. Daarin werd de dirigent beschuldigd van ongepast gedrag in 1996 en 2000.

Gatti’s management, zo zei Raes in NRC, zou het orkest al in juni ‘in paniek’ hebben benaderd met de mededeling dat er een artikel aan zat te komen. Het orkest noch Gatti wist precies wat erin zou staan. De inhoud bleek ‘vele malen erger’ dan de directie vermoedde. Het besluit om de samenwerking te beëindigen (juridisch gezien is er geen sprake van ontslag, omdat Gatti een opdrachtovereenkomst had), zou echter ‘puur op basis van meerdere meldingen uit onze eigen geledingen’ zijn genomen.

‘Te veel meldingen’

De directie had eerder ‘nooit iets anders dan een gerucht bereikt’ over mogelijk ongepast gedrag van Gatti, zei Raes. Tussen het verschijnen van het artikel van The Washington Post en het afscheid, de periode waarin de klachten binnenkwamen waarop de directie en het bestuur zich konden baseren, zat een week. Raes benadrukte dat hij zelf ook de details niet weet, maar het ging om ‘te veel meldingen om achteloos te benaderen’, zei hij in Het Parool. De meldingen zouden betrekking hebben op de periode dat Gatti chef was en de periode waarin hij al wel benoemd, maar nog niet in functie was.

De Italianen stellen dat de gesprekken met het orkest bovendien zonder een raadsman van Gatti zijn gevoerd. De dirigent ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan wangedrag. Onlangs werd hij aangesteld als dirigent van de opera van Rome. Wel zegde hij prestigieuze optredens af, zoals met de Berliner Philharmoniker, volgens het management wegens hartproblemen.

Musici verdeeld

De musici van het Concertgebouworkest zijn verdeeld over de handelswijze van de directie en het bestuur. Musici werd duidelijk gemaakt dat zij niet met de pers mochten praten, sommige van hen voelden zich door Raes geïntimideerd. Zondagavond was de directeur te gast in het tv-programma Podium Witteman, waar hij kon reageren op Gatti’s verwijt: bij de gesprekken zou het wel degelijk over meldingen binnen het orkest zijn gegaan.