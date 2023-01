‘Check voor vertrek de reisplanner’: stakingen dreigen regionaal streekvervoer plat te leggen

Wachtende reizigers woensdag in een bushokje in Zwolle. Beeld ANP

Eerst maar het goede nieuws voor de reiziger. Het personeel van de NS valt onder een andere cao en staakt daarom de komende dagen niet. Op de belangrijkste trajecten in Nederland kunnen reizigers dus gewoon in de intercity stappen.

Andere Nederlandse spoorwegvervoerders, zoals Arriva, Connexxion en Qbuzz, doen wel mee aan de staking, maar dat betekent niet dat hun treinen helemaal niet rijden. De vervoerders verwachten dat slechts een deel van het personeel staakt. ‘Pas op het laatste moment is duidelijk of er ritten uitvallen’, waarschuwt Arriva op zijn website.

Ook het busvervoer zal in grote delen van het land haperen. Streekvervoerders adviseren om kort voor vertrek een digitale reisplanner te raadplegen. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen, trams en metro’s wel volgens dienstregeling. Het personeel van de vervoersbedrijven in die steden (GVB en HTM) valt onder andere cao’s. In Rotterdam valt mogelijk een aantal bussen uit.

De stakingen zijn het gevolg van de stukgelopen onderhandelingen van vakbonden FNV en CNV met de werkgevers in het streekvervoer. Een salarisverhoging om het personeel voor de hoge inflatie te compenseren, bleek een onoverkomelijke splijtzwam. Ook over enkele maatregelen om de werkdruk te verlagen werden de partijen het niet eens.

De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen dat de stakingen op de weg tot problemen kunnen leiden. Met name tijdens de ochtendspits, wanneer het door winterse buien of ijzel plaatselijk glad kan zijn, is de kans op files groot. Het KNMI heeft voor donderdagochtend voor het hele land code geel afgegeven.

Het regionale vervoer is niet de enige sector waarin komende dagen gestaakt wordt. In een poging een betere cao af te dwingen leggen ook chauffeurs van touringcars donderdag en vrijdag het werk neer. Hetzelfde geldt voor de vrachtwagenchauffeurs van PostNL. Die laatste staking kan de bezorging van pakketten en poststukken vertragen. Vrijdag staakt ook het personeel van drankhandels en slijterijen.