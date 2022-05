Chazia Mourali doet eindexamen Frans: ‘Mijn god. Die arme kinderen’

Chazia Mourali: Beeld Brunopress

‘Mijn god. Die arme kinderen.’ Chazia Mourali (58) leest de tekst over het verlies aan belang van de Franse taal in de wereld. De presentator, voornamelijk bekend van De zwakste schakel, schrikt flink van het vwo-eindexamen Frans. ‘De teksten sluiten totaal niet aan op de belevingswereld van de jongelui.’

Het beantwoorden van de bijbehorende vragen gaat Mourali, die nu het NPO Radio 1 programma Goed ingelichte kring presenteert, gemakkelijk af. Niet gek, aangezien ze geboren is in Parijs en tweetalig is opgevoed. Voor de vwo-leerlingen vindt ze de vragen wel erg lastig, omdat de teksten naast beheersing van de taal, ook veel vragen van iemands kennis over Frankrijk. ‘Dit is haast van universitair niveau.’

De Franse lesmethode van haar 15-jarige dochter Jasmijn bevalt haar beter. Daarin gaat het over vloggers, de liefde en films. Het eindexamen moet daar een voorbeeld aan nemen, zegt Mourali. ‘Laat ze teksten lezen over gender of vleesconsumptie, bijvoorbeeld.’ Van haar eigen eindexamen Frans herinnert ze zich niet veel, behalve de mondelinge boektoets. ‘Mondelinge examens vond ik leuk, zelfs die van Duits. Ik hou gewoon van talen.’

Kansloos, noemde haar toenmalige vriendje de studie Frans die ze in 1981 aan de Universiteit van Utrecht begon. Nu merkt Mourali dat Nederlanders juist veel interesse hebben in haar geboorteland. Ze wordt namelijk vaak gebeld voor talkshows of radioprogramma’s ‘als een soort ambassadeur van Frankrijk.’ Mourali: ‘Des te teleurstellender dat het eindexamen te weinig inspireert voor de Franse taal en cultuur.’

Tip voor het examen Turks Maandag breekt de laatste eindexamendag van het eerste tijdvak aan. Zo’n 58 leerlingen sluiten af met het eindexamen Turks. Docent Mehmet Uz kent het examen van binnen en van buiten: hij stelde het zelf op. Probeer de teksten te visualiseren, wil hij de examenkandidaten meegeven. ‘Beeld je in dat je de hoofdpersoon bent, de schrijver, de journalist die het interview voert. Dan begrijp je de teksten het beste.’