Chauffeur steekt bus met 51 scholieren in brand in Italië, iedereen komt met de schrik vrij

De chauffeur stak de bus in brand bij een politieblokkade in een buitenwijk van Milaan. Beeld EPA

De man dwong de begeleiders van de leerlingen, twee groepen brugklassers, om de handen van de kinderen te binden. Ook moest iedereen zijn telefoon inleveren. De chauffeur dreigde benzine over de kinderen te gieten en ze in brand te steken. ‘Niemand zal dit overleven’, riep hij. Een van de kinderen wist heimelijk de politie te bellen.

In een buitenwijk van Milaan werd de chauffeur uiteindelijk gestopt door een blokkade van de politie. Daarop stak hij de bus in brand. Er brak grote paniek uit, maar de agenten sloegen de ruiten achter in de bus in en haalden alle kinderen op tijd naar buiten.

De dader is een 47-jarige man van Senegalese afkomst die sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft. Hij heeft een criminele achtergrond. De man is gearresteerd.

Volgens een van de leerlingen gaf hij de vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio de schuld van de dood van Afrikaanse migranten op de Middellandse Zee.