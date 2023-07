ChatGPT-maker maakt middelen vrij om ‘superintelligentie’ te beteugelen

Trump die een man kust in een schemerige hotelkamer, Bernie Sanders met een naakte vrouw of Joe Biden met een blonde vrouw die niet zijn echtgenoot is: de serie foto’s van Amerikaanse politici die hun partner bedriegen was voor Midjourney genoeg om de ‘maker’ van zijn platform te verbannen, overigens pas nadat deze zijn fotoserie op Reddit had gepubliceerd. Midjourney is het veelgebruikte AI-programma waarmee iedereen op basis van een tekstinvoer razendsnel plaatjes kan laten maken.

Gebruiker Justin Brown wilde naar eigen zeggen aantonen dat er gevaren aan het gebruik van dit soort AI zit. Een soort aanklacht dus: ‘Een AI-desinfo-campagne net voor de verkiezingsdag zou de verkiezingen zeker kunnen beïnvloeden.’ Inderdaad is het niet ondenkbaar dat de realistisch ogende plaatjes door sommigen als echt worden beschouwd. Een tijdje geleden ging beeld van de paus in witte pufferjas de wereld over, omdat in eerste instantie veel mensen dachten dat dit plaatje echt was.

Midjourney (en ook concurrent DALL-E) hebben al langer restricties ingebouwd. Zo mogen gebruikers geen gewelddadige of pornografische beelden genereren. (Laurens Verhagen)