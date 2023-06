Charmeoffensief voor Spaanse verkiezingen: jongeren mogen deze zomer met fikse korting (internationaal) reizen

Het Estacío del Nord in Valencia. Beeld Jeff Greenberg / Getty

De prijsverlagingen werden begin mei aangekondigd door de linkse premier Pedro Sánchez op een bijeenkomst van zijn partij Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Hij wil hiermee naar eigen zeggen de binnenlandse mobiliteit onder Spaanse jongeren stimuleren. ‘Spanje is het op een na meest bezochte land ter wereld, maar het zit vol schatten die voor veel Spanjaarden onbekend zijn’, legde de premier uit tijdens de bijeenkomst.

Alleen personen geboren tussen 1993 en 2005 maken aanspraak op de korting, die niet alleen geldt voor Spanjaarden, maar ook voor ingezetenen uit andere EU-landen. Vanaf 1 juni konden mensen zich aanmelden voor de reiskorting, die alleen toepasbaar is op reizen in de periode van 15 juni tot en met 25 september. De actie lijkt een succes te zijn. Op de eerste dag van inschrijving hadden al meer dan 115 duizend jongeren zich ingeschreven.

De Spaanse overheid betaalt 50 procent van de kosten van een Interrailticket, waarmee jongeren per trein kunnen reizen naar 33 verschillende Europese landen. Ook introduceert de regering een ‘Spaanse Interrail’, wat inhoudt dat Spaanse jongeren 90 procent korting krijgen op de prijs van kaartjes voor bus- en treinreizen die worden uitgevoerd door de staat. Voor hogesnelheidstreinen bedraagt de prijsvermindering 50 procent.

Stemmen binnenhalen

Het is niet de eerste keer dat de linkse regering Spanjaarden tegemoetkomt met het verlagen van de treinprijzen. Sinds september vorig jaar zijn treinabonnementen voor korte en middellange afstanden gratis. Die maatregel was bedoeld om de gevolgen van de hoge inflatie te verlichten. Aanvankelijk zou de maatregel tot eind 2022 van kracht zijn, maar door het hoge aantal aanmeldingen werd het beleid al na een maand verlengd tot en met het einde van 2023.

Met de reiskorting die donderdag ingaat, doet de Spaanse premier een duidelijke poging de stem van het jongste deel van het electoraat binnen te halen. Hij heeft iedere kiezer hard nodig. De regionale en lokale verkiezingen, die 28 mei plaatsvonden, liepen uit op een debacle voor het door Sánchez geleide linkse blok. De PSOE behaalde in totaal slechts 28,1 procent van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl Partido Popular, haar rechtse uitdager, 31,5 procent van de stemmen kreeg. In de regioverkiezingen verloor het zittende linkse bestuur zes van de twaalf landsregio’s aan een rechtse coalitie.

Als reactie op deze electorale dreun schreef Sánchez onmiddellijk vervroegde landelijke verkiezingen uit. ‘Het is beter dat de Spanjaarden nu het woord nemen om de politieke richting van het land te bepalen’, verklaarde hij. Op 23 juli mogen de Spanjaarden daarom alweer gaan stemmen.

Duitsland

In Duitsland was in de zomer van 2022 een vergelijkbaar initiatief van kracht om de financiële lasten te drukken. Voor 9 euro kon onbeperkt met al het nationale openbaar vervoer worden gereisd, met uitzondering van hogesnelheidslijnen. De kaartjes waren in trek: meer dan 52 miljoen werden er verkocht tijdens het drie maanden durende experiment. Volgens de Duitse openbaarvervoerbedrijven werd er door de actie 1,8 miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan anders het geval was geweest.

De populaire Duitse maatregel krijgt nu een vervolg in de vorm van het uniforme ‘Deutschland Ticket’, dat vanaf 1 mei is ingegaan. Voor 49 euro per maand kunnen inwoners en toeristen in Duitsland reizen met al het lokale en regionale openbaar vervoer (langeafstandsbussen en hogesnelheidstreinen uitgezonderd). Op die manier hoopt de Duitse overheid het publieke transport simpeler, betaalbaarder en dus aantrekkelijker te maken.

In het kader van de zestigste verjaardag van het tekenen van het Elysée-verdrag, de eerste overeenkomst over de Frans-Duitse betrekkingen na de Tweede Wereldoorlog, hebben Duitsland en Frankrijk ook een zogenoemde ‘Freundschaftspass’ geïntroduceerd. Hiermee kunnen jongeren tussen de 18 en 27 jaar een maand lang gratis met het openbaar vervoer door elkaars land reizen in de periode tussen 1 juli en 31 december.