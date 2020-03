Charmant en gedreven: Tedros, het gezicht van de internationale strijd tegen corona

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maakte een bliksemcarrière en is een van de invloedrijkste figuren in Afrika. Er is ook kritiek.

Waarom gaan mensen dood als we de middelen hebben om ze te redden?

Het zijn vragen als deze die de carrière van Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben bepaald. Bij zijn aantreden in juli 2017 beloofde hij zich in te zetten voor de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ‘ook voor de armste helft van de wereld’. Hij vindt het onbestaanbaar dat vrouwen en kinderen nog steeds onnodig sterven aan infectieziekten of in het kraambed. Alleen een mondiaal publiek zorgstelsel zal de wereld sterker en veiliger maken, zo zei hij eind vorig jaar tegen Time Magazine. ‘We zijn zo sterk als de zwakste schakel.’

Op dat moment was de 55-jarige Tedros nog vooral bezig met de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC), een land met een vrijwel afwezige overheid en publieke zorgsector. Dat de corona-uitbraak twee maanden later zijn woorden zo profetisch zou maken, wist hij toen niet.

Deze week verklaarde Tedros vanuit het WHO-hoofdkantoor in Genève de corona-uitbraak tot een pandemie, met als epicentrum het welvarende Europa. Onnodig te vermelden welke rampen ons wachten als de epidemie vat krijgt in landen met zwakke gezondheidssystemen op het zuidelijk halfrond. En daarom mag er nu niet worden getreuzeld, zo sprak Tedros op een persconferentie.

Het virus moet worden ‘opgespoord, geïsoleerd en in zijn verwoestende tocht worden gestopt’. Geen enkel land mag doen alsof het virus niet bestaat of onder controle is. ‘Alle maatregelen zijn nodig, tegelijkertijd, in samenhang. Niet alleen testen, isoleren of quarantaine. Wie nu niet leert van de ervaringen van anderen, maakt een dodelijke vergissing.’

Zwakke schakels

De coronacrisis legt precies die zwakke schakels in het wereldgezondheidssysteem bloot die Tedros had willen adresseren tijdens zijn vijfjarig voorzitterschap van de Wereldgezondheidsorganisatie. De vraag is of hij verder zal komen dan een poging tot het blussen van de brand, maar zijn rustige maar krachtdadige optreden wordt tot nog toe lovend ontvangen. Vrijwel dagelijks wendt hij zich rechtstreeks tot burgers, op Twitter als @DrTedros en via persconferenties, om ze gerust te stellen en aan te moedigen hygiëne in acht te nemen. De zachtaardige Ethiopiër wordt gezien als charmant, bescheiden en vooral gedreven.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO 👇

Show the 🌍 where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 13 maart 2020

Die gedrevenheid valt terug te voeren op zijn vroegste jeugd, toen zijn jongere broertje stierf aan – waarschijnlijk – de mazelen. In het interview met Time Magazine zei hij hierover: ‘Ik accepteerde het toen niet en ik accepteer het nu nog steeds niet.’ Tedros voegde daaraan toe dat het oneerlijk is dat een kind sterft aan een bestrijdbare ziekte, alleen maar omdat hij op de verkeerde plek in de wereld is geboren.

Tedros werd in 1965 geboren in Asmara in Eritrea dat destijds een provincie was van Ethiopië. Na zijn studie biologie vertrok hij naar Londen om immunologie en infectieziekten te studeren en schreef zijn proefschrift aan de universiteit van Nottingham.

Teruggekeerd in Ethiopië maakte hij snel een bliksemcarrière. Toen hij van 2005 tot 2012 minister van Volksgezondheid was kregen miljoenen Ethiopiërs toegang tot de gezondheidszorg. De moeder- en kindsterfte ging rap naar beneden, net als het aantal doden door malaria, aids, meningitis en tuberculose. Onder zijn leiderschap werden tienduizenden lokale zorgverleners opgeleid en brede vaccinatieprogramma’s opgezet.

Invloedrijk

Van 2012 tot 2016 was hij minister van Buitenlandse Zaken in Ethiopië. Daarvoor was hij twee jaar voorzitter van het toonaangevende Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria. Binnen de Afrikaanse Unie zet hij zich in voor de zogeheten Agenda 2063, die het continent economisch vooruit moet stuwen, en voor het behalen van de Sustainable Development Goals, die de armoede en honger in 2030 uit de wereld moeten bannen. Hij behoort volgens velen tot de invloedrijkste figuren in Afrika.

Toch is er ook kritiek. Zo beging hij een blunder toen hij de Zimbabwaanse oud-leider Robert Mugabe wilde benoemen als ambassadeur voor de WHO. Critici voerden aan dat de gezondheidszorg in Zimbawe onder Mugabe is verslechterd. Mugabe zelf ging in zijn laatste levensjaren altijd naar Singapore voor zijn vele medische behandelingen. Onder druk moest Tedros deze voordracht terugtrekken.

Ook wordt gezegd dat hij China te zacht heeft aangepakt door geen kritiek uit te oefenen op het feit dat de corona-epidemie eerst te lang werd ontkend en dat daarna het land met harde hand werd platgelegd. Volgens zijn aanhangers heeft Tedros hiermee China juist binnenboord gehaald, waardoor het nu transparant is en meewerkt aan wereldwijde richtlijnen en gegevensuitwisseling.

Dit is ook de kerngedachte achter Tedros’ droom van een wereldwijd gezondheidssysteem: landen moeten zich mede-eigenaar voelen en niet het gevoel hebben dat hun iets van hogerhand wordt opgelegd. Aan Tedros nu de ondankbare taak dit diplomatieke kunstje toe te passen om de corona-pandemie een halt toe te roepen.