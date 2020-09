Charlie Hebdo publiceert Mohammed-cartoons die de redactie doelwit maakten opnieuw

Politie staat buiten Charlie Hebdo’s voormalige redactiegebouw. Vijf jaar geleden werden twaalf redactieleden doodgeschoten. Beeld AFP

De twaalf befaamde cartoons verschijnen woensdag in het blad op de dag dat het proces tegen veertien verdachten van terreurdaden in Parijs begint. Dinsdag verschenen de cartoons, waarin de profeet Mohammed bijvoorbeeld wordt afgebeeld met een bom op zijn hoofd in plaats van een tulband, al online.

Hoofdredacteur Laurent Sourisseau noemde de rechtszaak tegen de veertien handlangers van de twee – door de politie gedode – daders van het bloedbad op zijn redactie een goede aanleiding om de cartoons opnieuw te publiceren.

De Frans-Algerijnse broers Chérif en Saïd Kouachi schoten op 7 januari 2015 twaalf redactieleden dood. Zij werden later gedood door de politie. Een dag later vermoordde Amedy Coulibaly, een kennis van de broers Kouachi, een Franse politieagent.

Aanslagen

De dag daarop vermoordde hij vier bezoekers in een Joodse supermarkt. Ook Coulibaly werd door de politie doodgeschoten. In een video-opname verklaarde Coulibaly dat zijn aanslagen gecoördineerd waren en in naam van Islamitische Staat uitgevoerd. Al Qaida op het Arabisch Schiereiland had eerder de verantwoordelijkheid van de aanslag op Charlie Hebdo opgeëist.

Hoofdredacteur Sourisseau toont zich strijdbaar bij de publicatie online. ‘We zullen nooit naar bed gaan. We zullen nooit opgeven.’ Journalist Zineb el Rhazoui (38), die haar baan bij Charlie Hebdo twee jaar na de aanslagen opzegde, zei dat ze hoopte dat haar vermoorde collega’s zullen worden herinnerd ‘als vriendelijke en beschaafde mensen’. ‘De daders pleegden deze slachting omdat ze geloofden in een ideologie en deze ideologie moet terechtstaan. Dat is waar ik op hoop’, zei ze tegen persbureau Reuters.

Kort na de aanslag op Charlie Hebdo dook wereldwijd de leus ‘Je suis Charlie’ op als steunbetuiging aan de vrijheid van meningsuiting en aan de slachtoffers van de aanslag. In november 2015 werd Parijs opgeschrikt door een nog grotere serie aanslagen, waaronder die in het muziektheather Bataclan. Bij deze zes aanslagen vielen 129 doden en meer dan 300 gewonden.