Charismatische presidentskandidaat Nelson Chamisa strijdt in Zimbabwe vurig voor verandering

Nelson Chamisa, leider van de oppositiepartij de Burgercoalitie voor Verandering (Citizens Coalition for Change, of CCC) tijdens een campagnebijeenkomst. Beeld Zinyange Auntony / AFP

Nelson Chamisa, de charismatische en jeugdige oppositieleider van Zimbabwe, waarschuwde de regeringsgezinde Zimbabwaanse Kiescommissie (Zec) vast, daags voor de belangrijke tussentijdse verkiezingen die hij afgelopen weekend glansrijk won. ‘Ik ga dit land regeren of je het nu leuk vindt of niet’, zo zei hij voor een uitzinnige menigte aanhangers in knalgele T-shirts, de kleur van zijn splinternieuwe partij Burgercoalitie voor Verandering (CCC).

Met tweederde van de vacante parlementszetels en gemeenteraadszetels in zijn zak, lijkt het uitkomen van de droom van de 44-jarige Chamisa nu nabij om in 2023 de presidentsverkiezingen te winnen van ZANU-PF, de regeringspartij die al sinds de onafhankelijkheid in 1980 onafgebroken aan de macht is. De voormalige onafhankelijkheidsstrijder Robert Mugabe was 37 jaar lang het gezicht van die partij, totdat hij in 2017 op 93-jarige leeftijd werd afgezet door het leger, en de huidige president Emmerson Mnangagwa in het zadel werd gehesen.

Met de 79-jarige Mnangagwa, een geharnaste oud-revolutionair en loyale partijgenoot van Mugabe, kreeg Zimbabwe oude wijn in nieuwe zakken en werd de hoop op verandering voor de zoveelste keer de bodem in geslagen. Naar die verandering wordt al decennia gesnakt door de overwegend jonge bevolking. 62 procent van de 13 miljoen inwoners is onder de 25 jaar, en groeide op met economische malaise, uitzichtloosheid en repressie onder Mugabe en zijn corrupte ZANU-PF.

Machetes, bakstenen en lege bierflesjes

De belangrijkste oppositiepartij MDC (Beweging voor Democratische Verandering) van de inmiddels overleden Morgan Tsvangirai wordt al sinds zijn oprichting in 1999 stelselmatig tegengewerkt. Politici werden bij elke verkiezing opgepakt en bedreigd, bijeenkomsten werden uit elkaar geslagen, kiezers werden aangevallen en geïntimideerd door aanhangers van de regeringspartij ZANU-PF.

Ook deze keer was het raak. Campagnebijeenkomsten werden onder het mom van corona telkens verboden, aanhangers werden door de politie met traangas en wapenstokken verdreven en partijleden werden lukraak opgepakt. Eind vorige maand vielen 22 gewonden op een campagnebijeenkomst van Chamisa, toen aanhangers van ZANU-PF de menigte aanvielen met machetes, bakstenen en lege bierflesjes. Een man werd door een speer gedood.

In zijn overwinningsspeech hekelde Chamisa maandag het ‘gangstergedrag’ van de regering en het structurele verkiezingsgeweld in zijn land. Hij zei dat zijn partij ‘net zolang oorlog zal blijven voeren tegen de autoriteiten totdat ze de beschuldigingen van kiezersmanipulatie en stemfraude’ serieus nemen en aanpakken. ‘De reden dat wij hier staan is omdat wij preken voor verandering. Aan onze handen kleeft geen bloed’, zo richtte Chamisa op een eerdere bijeenkomst het woord tot president Mnangagwa. ‘Onze handen zijn vol van vrede. Als wij aan de macht zijn, laten we de politie niet haar macht misbruiken om zomaar burgers in elkaar te slaan.’

Bliksemcarrière

Chamisa werd in 1978 geboren in Fort Victoria, nu Masvingo, in de toenmalige Britse kolonie Rhodesië, twee jaar voor de zwaar bevochten onafhankelijkheid. Zijn vader diende in de Rhodesian African Rifles, een regiment van het Rhodesische leger dat was gerekruteerd uit de zwarte bevolking. Chamisa studeerde rechten en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Zimbabwe en aan Stanford in Californië. In 1999 sloot hij zich al aan als jeugdlid bij de oppositiepartij MDC van Tsvangirai, die zich al snel over hem ontfermde als mentor.

Binnen de partij maakte hij een bliksemcarrière vanwege zijn gedrevenheid, energie en welbespraaktheid. Chamisa werd op zijn 25ste de jongste parlementariër ooit. Zes jaar later werd hij de jongste minister ooit in een uniek, maar mislukt kabinet van Nationale Eenheid (2009-2013) waaraan voor het eerst ZANU-PF én MDC deelnamen. Chamisa heeft soms een zware prijs moeten betalen voor zijn passie voor verandering. Op de Universiteit van Zimbabwe werd hij als student tijdelijk geschorst als leider van studentenprotesten en in 2007 werd hij bijna doodgeslagen op het vliegveld met een ijzeren staaf, waarna hij met een verbrijzelde kaak in het ziekenhuis belandde.

Hoewel geliefd door de bevolking maakte Chamisa binnen de partij vijanden omdat hij zich met zijn ellenbogen vooruit zou werken. Toen in 2018 bij Tsvangirai kanker werd vastgesteld won hij de strijd om het voorzitterschap van MDC van twee belangrijke concurrenten. Bij de presidentsverkiezingen van 2018 werd zijn status als partijvoorzitter in twijfel getrokken, waarna hij uiteindelijk ondanks een zege van 44 procent van de stemmen de verkiezingen verloor van Mnangwaga. Een uitslag die alom door waarnemers als oneerlijk en onbetrouwbaar werd beschouwd.

Chamisa beloofde zijn kiezers de ‘gestolen’ verkiezingen te wreken, maar werd uit de intens verdeelde MDC gezet, waarna hij begin dit jaar een nieuwe partij oprichtte: de Burgercoalitie voor Verandering (CCC). Met dezelfde bevlogenheid en passie belooft hij zijn kiezers nog steeds hetzelfde: verandering. ‘We zijn alles verloren, behalve onszelf. Wij laten ons niet omkopen. Onze overtuiging om verandering te brengen in Zimbabwe is ongebroken.’