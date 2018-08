Chaotische diploma-uitreiking VMBO Maastricht wekt nieuwe woede bij ouders en leerlingen

Een geslaagde leerling van VMBO Maastricht toont zijn diploma. Foto Arie Kievit

Eerder dit jaar kregen 354 leerlingen van VMBO Maastricht te horen dat ze geen diploma zouden krijgen omdat de schoolexamens niet aan de regels voldeden. Leerlingen moesten daardoor deze zomer bijlessen volgen, toetsen inhalen en herexamens doen. Een deel hoorde eerder al dat zij alsnog zijn geslaagd, ongeveer tweehonderd deden vorige week nog een herexamen. In totaal zijn er nu dus bijna driehonderd officieel geslaagd.

Maar bij enkele van die gelukkigen en hun ouders was de verontwaardiging vrijdag groot toen zij concludeerden dat zij het verkeerde diploma hadden gekregen, zo meldt ANP. Bij hen was vermeld dat ze de gemengde leerweg hadden behaald, terwijl dat volgens de leerlingen theoretische leerweg moet zijn. Bij andere leerlingen bleken er fouten in de cijferlijsten te zitten.

Ook beklaagden nogal wat ouders zich omdat er geen telefoontje van de school was gekomen of hun kind geslaagd was of wat hun cijferlijst was, terwijl de school dat wel beloofd had. Yvonne Warnier, moeder van de 16-jarig Inge, reageerde tegenover ANP laaiend. ‘Niet alleen klopt het uitgereikte diploma niet. We zijn geeneens gebeld vrijdagmiddag dat Inge geslaagd is. Administratie en management kloppen hier gewoon niet. Eerst moeten ze alles eruit gooien voor iets verandert.’

Volgens een woordvoerder van de school lukte het vrijdag niet iedereen telefonisch te pakken heeft gekregen. Bovendien zou het nummer van sommige leerlingen niet geklopt hebben. Het feit dat sommige leerlingen een diploma met de tekst gemengde leerweg kregen, is volgens hem mogelijk te te verklaren doordat zij de theoretische leerweg niet gehaald hebben. Verder benadrukt hij dat de school eventuele fouten zal rechtzetten.

Zelfevaluatie

In een deze week gepubliceerde zelfevaluatie van scholenkoepel LVO, waarover de Volkskrant donderdag berichtte, blijkt dat de examenproblematiek voor het bestuur als een complete verrassing kwam.

‘Er was ons geen enkel signaal bekend’, schrijven collegevoorzitter André Postema en interim-bestuurder Jan Rijkers, ‘dat de docenten, de schoolleiding en de examencommissie zich bij de schoolexamens niet hielden aan het zelf vastgestelde programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de regels van het eigen examenreglement.’

Dergelijke signalen hadden de centrale directie en het bestuur wel moeten bereiken, stellen de bestuurders. ‘In dat geval zou er zonder enige twijfel en onmiddellijk zijn ingegrepen.’

De conclusie is opvallend, omdat meerdere ouders al in 2016 klachten hebben ingediend bij LVO.

De Onderwijsinspectie komt in oktober met haar eigen bevindingen.