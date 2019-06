Chaos rond stikstofbeleid verdeelt coalitie: ‘Nederland zit op slot’

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, en Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens het Tweede Kamerdebat over de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid. Beeld ANP

‘Als we verdere economische groei willen hebben, dan moeten we eerst de stikstofuitstoot omlaag brengen,’ erkende D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. De ChristenUnie (CU) vindt dat het tijd is voor een ‘fundamentele herbezinning’. Zo ligt het volgens Kamerlid Carla Dik-Faber ‘niet voor de hand’ dat alle werkzaamheden rondom vliegveld Lelystad nu gewoon doorgaan. Dat zou kunnen betekenen dat de opening opnieuw wordt uitgesteld.

Zeker bij de VVD ligt dat gevoelig. Hetzelfde geldt voor een andere suggestie die vanuit de oppositie kwam: de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. De liberalen willen daar nog niks van weten.

Ook het CDA toonde tijdens het debat weinig aandrang om heilige huisjes op te geven. Zo voelt de regeringspartij er weinig voor om de veestapel verder in te krimpen, hoewel de veeteelt goed is voor ruim 40 procent van de stikstofuitstoot.

Minister Carola Schouten van Landbouw kon niet duidelijk maken aan welke maatregelen het kabinet nu denkt. ‘We zijn die exercitie nu aan het uitvoeren’, aldus Schouten. ‘Er zijn heel veel opties, maar ik ga daar niet op vooruit lopen. Maar de urgentie wordt wel degelijk gevoeld.’

De hele Kamer was het er over eens dat er een ernstige situatie is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State. Nederland deelde jarenlang nieuwe vergunningen voor landbouw-, woningbouw- en infrastructuurprojecten vlak bij natuurgebieden uit, met de belofte dat er in de toekomst iets zou worden gedaan om de daarbij vrijkomende stikstofuitstoot te compenseren. Dat systeem – de zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) – blijkt niet meer houdbaar, iets waar juristen al veel eerder voor waarschuwden. Ook milieuorganisaties omschreven de PAS al langer als ‘het grote bedrog’.

Door de uitspraak van de Raad van State zijn nu tientallen projecten stil komen te liggen. Nieuwe vergunningen worden niet meer verstrekt en oude vergunningen moeten mogelijk opnieuw beoordeeld worden. ‘Nederland zit op slot’, oordeelde CDA’er Jaco Geurts.

Minister Schouten kon nog steeds geen volledig overzicht geven van de getroffen projecten. Ze hoopt dat deze zomer te kunnen doen. Zeker is volgens naar dat voortaan eerst de stikstofuitstoot bij natuurgebieden teruggebracht moet worden, voordat een nieuw, vervuilend project kan beginnen.

Volgens partijen als GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren is er maar één oplossing mogelijk om Nederland weer van het slot te krijgen: het snel terugdringen van de stikstofuitstoot. ‘Minder vee, minder asfalt, minder vliegverkeer’, aldus GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.