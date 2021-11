Chaos op Schiphol: ‘Ik kwam uit een derdewereldland, en arriveerde in een derdewereldland’

Reactie GGD Kennemerland:

‘We willen voorop stellen dat de situatie voor de passagiers vrijdag uiterst vervelend was. Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze geland zijn in de veronderstelling dat ze over misschien wel een uurtje thuis zijn. In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland, namelijk dat alle mensen op de vlucht getest moeten worden en in afwachting van het resultaat op de luchthaven moeten wachten. Daar gaat veel tijd overheen en dat zorgt voor frustratie. Daarnaast heb je te maken met meer dan 600 mensen verspreid over twee vluchten en is enige vorm van chaos onoverkomelijk.

‘In totaal zijn er meer dan 50 werknemers van de GGD Kennemerland op Schiphol aan de slag gegaan om dit in goede banen te leiden, waarbij altijd oog is geweest voor communicatie met de passagiers. In een paar uur tijd is er op Schiphol een klein bedrijf gerealiseerd dat meteen operationeel is gegaan. Dat dat bedrijf voor ongemak heeft gezorgd staat buiten kijf, maar het is wel goed om je te realiseren dat dit gedaan is om de mensen zelf – en hun omgeving – te beschermen en deze operatie is opgetuigd in het belang van de publieke gezondheid. De opdracht is geboren uit de zorg voor de mutatie van een virus dat na introductie in Nederland een gevaar voor de publieke gezondheid kan zijn.

‘Dat hier aangegeven wordt dat - kennelijk uit een tactische overweging - besloten is om het aanwezig personeel te bedreigen, is ronduit verwerpelijk. Dat is een traumatische gebeurtenis voor de werknemers ter plaatse die zich daar inzetten voor de gezondheid van juist die mensen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’

Reactie Schiphol:

‘We begrijpen dat veel reizigers de situatie als vervelend hebben ervaren. Dit was dan ook een uitzonderlijke situatie waarbij veel op stel en sprong geregeld moest worden. Met alle partijen hebben we geprobeerd de reizigers zo zorgvuldig mogelijk te faciliteren in deze voor hen vervelende situatie. We gaan dit natuurlijk met elkaar evalueren.’