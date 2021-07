Chaos in Limburg: ‘Maas stond nog nooit zo hoog als nu’, donderdagavond crisisoverleg kabinet

Brandweer en het leger helpen met de evacuatie van mensen uit hun woningen en verpleeghuizen in Valkenburg door de wateroverlast in Zuid-Limburg. Beeld Arie Kievit

Nooit eerder stond de Maas zo hoog als nu, zei voorzitter van de Veiligheidsregio Antoin Scholten donderdagmiddag bij een persconferentie. Hij vroeg bewoners zich voor te bereiden op een situatie als in 1993 en 1995. Toen overstroomde de Maas na hevige regenval en stonden grote delen van Limburg onder water.

Donderdagavond wordt een afvoer verwacht van ruim 3350 tot 3700 kuub water per seconde. Naast het water uit de rivier de Geul dat in de Maas stroomt, zorgt ook het noodweer stroomopwaarts voor extra water. In 1993 en 1995 was de afvoer ruim 1000 kuub lager. Er zijn wel verschillen met de overstromingen in die jaren: er is sindsdien veel onderhoud gepleegd aan de Maas en zijn zijrivieren. Ook is het zomer in plaats van winter, wat voor onzekerheden zorgt. Scholten spreekt van een ‘ongekende situatie’.

Evacuaties in Roermond

In Roermond worden honderden woningen ontruimd. Dat heeft alles te maken met het snel stijgende water in de Roer en het zijriviertje de Hambeek. Alle woningen die rond de Hambeek in Roermond liggen worden geëvacueerd. Dat heeft burgemeester Rianne Donders van Roermond donderdagmiddag bekendgemaakt. Zij riep bewoners op alvast spullen te pakken en in veiligheid te brengen.

Behalve de evacuaties in Roermond (circa 5000 bewoners) sluit voorzitter van de Veiligheidsregio Scholten niet uit dat elders ook geëvacueerd moet worden.

Brug weggeslagen

De toestand is de gehele dag al het meest nijpend in Valkenburg. De overstromende rivier de Geul, die uitmondt in de Maas, heeft daar een brug weggeslagen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel, aldus burgemeester Daan Prevoo. In Valkenburg liggen tientallen bruggen. De weggeslagen overspanning dobbert volgens Prevoo op en neer met de stroming. ‘Ik verwacht dat de brug omlaag valt als het water zakt’, zegt hij.

Prevoo heeft het leger gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Op dit moment is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van het Limburgse heuvellandstadje te gaan. Het oversteken van de Geul met zware voertuigen of bootjes is te gevaarlijk. Dat hindert de evacuatie van honderden inwoners die hun huis uit moeten, omdat de elektriciteit is uitgevallen. Veel mensen zitten vast in hun woning. Als hun mobieltjes leeg raken is er geen communicatie meer mogelijk met de hulpdiensten.

Ook België en Duitsland worden geteisterd door het noodweer. Lees de laatste stand van zaken hier.

‘Autobaan van water’

De noodbrug moet de evacuatie van mensen van het ene deel in Valkenburg naar het andere mogelijk maken. ‘Nu knalt er een autobaan aan water dwars door de stad’, aldus de burgemeester tegen het ANP. Prevoo weet nog niet wanneer defensie de noodbrug kan aanleggen.

Prevoo kondigde een noodverordening af, onder meer om ramptoeristen te weren. Inmiddels bewaakt de mobiele eenheid de gemeentegrenzen.

Afgelopen nacht had de burgemeester ook al tot noodverordening besloten om kwetsbare ouderen uit hun woning te halen als zij zouden weigeren om te vertrekken. Woensdagavond waren in de gemeente al de bewoners van een hospice en twee verpleeghuizen naar een veiligere plek overgebracht.

Op beelden die op Twitter werden gedeeld is te zien hoe gasten van een hotel met een shovel van een hogere verdieping werden geplukt en afgeleverd op een zware vrachtwagen met andere evacués.