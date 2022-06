Chaos dreigt in delen van Nederland: boeren blokkeren snelwegen met tractoren en hooibalen

Boeren demonstreren langs de N36 tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld ANP

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) veroordelen de acties. Boeren mogen protesteren, maar wat er maandag gebeurt, vinden zij ‘niet gepast’. ‘Hou je alsjeblieft binnen de kaders van de wet’, aldus een woordvoerder.

De blokkades vinden plaats op verschillende snelwegen. Op de A67 tussen Eindhoven en Venlo en de A2 richting Den Bosch zijn daarbij niet alleen tientallen trekkers gebruikt, maar ook hooibalen. De politie probeert weg te halen en is met de boeren in gesprek. Verder zou een groep een afrit op de N36 bij Ommen bezet houden.

Zo’n dertig tot zestig tractoren zijn bij Hoogenveen de A28 opgereden. Ze reden een politieblokkade voorbij via de berm, en zijn daarna alsnog tegengehouden, meldt de politie. De boeren krijgen nu een boete. ‘Daarna proberen we hen te bewegen de snelweg te verlaten’, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Tractoren wegslepen

De strategie van de politie is in de eerste plaats in gesprek gaan, liet een woordvoerder eerder op de dag weten, in de hoop dat de boeren zelf wegrijden. In het uiterste geval sleept de politie tractoren weg.

Op meerdere plekken in het land zijn protestacties geweest. Zo staken boeren voor het gemeentehuis van Epe strobalen in brandt, meldt Omroep Gelderland. Dezelfde omroep meldt dat boeren bij Winterswijk een grenspaal gebben geplaatst in natuurgebied Korenburgerveen om het uit te roepen tot Duitsland. In Duitsland gelden soepelere stikstofnormen, mede doordat het land ruimer is. Hierdoor vinden er over het algemeen minder stikstofproducerende activiteiten plaats in de buurt van natuurgebieden.

De protesten zijn ingegeven door het plan van het kabinet om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. Dat is hard nodig, omdat Nederland momenteel niet voldoet aan Europese milieu-afspraken. Daardoor leggen rechters telkens infrastructuurprojecten en nieuwbouw stil. De veehouderij is een van de voornaamste stikstofbronnen in Nederland en de maatregelen om de uitstoot omlaag te krijgen, zal een grote impact op die sector hebben.

Minister wil niet tornen aan opgelegde doelen

Het kabinet heeft een voorzet gedaan in de vorm van een kaart met reductiepercentages per gebied. Er is ruimte voor de provincies, die het beleid moeten uitvoeren, om eigen keuzes te maken, heeft minister Van der Wal herhaaldelijk gezegd. Aan de landelijke doelen wil ze echter niet tornen, zei ze ook tijdens de boerenprotesten van vorige week woensdag.

Toen liep het verkeer in delen van Nederland vast nadat boeren op weg naar een demonstratie in het Gelderse Stroe met hun tractoren de snelwegen opreden. Ondanks wat boetes, en de belofte dat ook achteraf overtreders geïdentificeerd zouden worden, greep de politie op de dag zelf nauwelijks in. ‘Je kan een colonne tractors wel stoppen, maar dat levert onveilige situaties op. Bovendien komt het verkeer dan echt helemaal stil te liggen, dat wil je juist voorkomen’, verklaarde een politiewoordvoerder.